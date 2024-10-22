Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером

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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский стал снайпером. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Блиновский прошел полный курс и успел «отработать в паре» под Красногоровкой в ДНР. В скором времени мужчина может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ.
Как сообщили сослуживцы Блиновского, после завершения обучения ему предоставили личную снайперскую винтовку Драгунова. Также во время тренировок муж скандальной блогерши помогал командирам обучать новобранцев.
Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте текущего года. Предполагалось, что этот факт поможет в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
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Как сообщили сослуживцы Блиновского, после завершения обучения ему предоставили личную снайперскую винтовку Драгунова. Также во время тренировок муж скандальной блогерши помогал командирам обучать новобранцев.
Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте текущего года. Предполагалось, что этот факт поможет в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
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Екатерина Коршунова