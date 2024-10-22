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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером

Mash: Алексей Блиновский стал снайпером в зоне СВО
22 октября 2024, 09:08
Фото: iStock/Artem Zakharov

Фото: iStock/Artem Zakharov

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский стал снайпером. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Блиновский прошел полный курс и успел «отработать в паре» под Красногоровкой в ДНР. В скором времени мужчина может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ.

Как сообщили сослуживцы Блиновского, после завершения обучения ему предоставили личную снайперскую винтовку Драгунова. Также во время тренировок муж скандальной блогерши помогал командирам обучать новобранцев.



Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте текущего года. Предполагалось, что этот факт поможет в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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ВСУ потеряли стратегические высоты в ЛНР
Марочко: ВСУ потеряли стратегически важные высоты у села Терны на севере ЛНР
22 октября 2024, 08:42

Фото: istock/Irina Piskova

Украинские военные потеряли стратегически важные высоты у села Терны на севере ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Марочко отметил, что в результате продвижения российских войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Он добавил, что эти позиции украинских вооруженных формирований располагались на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков.

Эксперт рассказал, что украинское командование пыталось вернуть утраченные позиции, однако некоторые штурмовики, по его словам, покинули поле боя, поэтому ожидания руководства не оправдались.

В одном из российских регионов на предприятии произошел взрыв, вызванный БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#бпла
#сво
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В одном из российских регионов на предприятии произошел взрыв, вызванный БПЛА
Из-за БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим»
22 октября 2024, 08:22

Фото: istock/abadonian

Из-за вражеского БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим». Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава региона Максим Егоров.
По его словам, предположительно в результате прилета БПЛА на предприятии акционерного общества «Биохим» произошел взрыв в 5:20 утра с последующим возгоранием. Он отметил, что пострадавших нет. Помимо этого, сообщается, что пожар был потушен в 6:24 утра. На месте происшествия находятся все необходимые службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА.

До этого Минобороны России сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
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В Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР
Newspim: власти Южной Кореи рассматривают отправку военных на Украину
22 октября 2024, 08:12

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Южной Корее местные власти рассматривают вариант отправки своих военных специалистов на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Newspim.
Южнокорейский персонал на Украине, в случае отправки, будет состоять из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника. Уточняется, что солдаты Южной Кореи могли бы принимать участие в допросах или помогать с переводом, если бойцы КНДР, которых якобы отправят в зону СВО, попадут в плен.

Согласно информации источника, военные специалисты Южной Кореи смогут предоставить Киеву ценные данные о тактике, доктрине северокорейских ВС, действиях подразделений, а также психологии и моральном духе военнослужащих.

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ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области
22 октября 2024, 07:48

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Взрывы в населенном пункте Ахтырка (Сумская область), прилет по бывшему химическому складу, который используется как склад БК», — сказал он.

Помимо этого, Лебедев отметил, что более тридцати погибших бандеровцев. Кроме того, по его словам, также пострадала техника, находящаяся на аэродроме сельхозавиации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 5 регионами РФ 18 БПЛА ВСУ
22 октября 2024, 07:39

Фото: istock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области, а также по одному над территориями Орловской и Тульской областей. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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Один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА
Из-за атаки БПЛА аэропорт Нижнего Новгорода не принимает и не отправляет рейсы
22 октября 2024, 07:23

Фото: istock/Sitikka

Из-за атаки вражеских БПЛА аэропорт Нижнего Новгорода не отправляет и не принимает рейсы. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород», — отмечается в сообщении Кореняко в его Telegram-канале.

По его словам, службы аэропортов, диспетчеры и экипажи воздушных судов принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в Тульской области два спиртзавода подверглись атаке украинских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#нижний новгород
#пво
#дроны
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Комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал
Пленный Собловой: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал
22 октября 2024, 06:47

Украинский комбат оставил свое подразделение на передовой под Красноармейском и сбежал в тыл, рассказавший об этом пленный солдат Владимир Собловой, попавший в плен в начале сентября.
Собловой, 49-летний боец 58-й бригады ВСУ, заявил, что комбат вывел солдат на позиции, уверяя, что их сменят через шесть дней, но спустя двадцать дней замены так и не произошло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начался штурм, и они убежали. Наверное, в Шахтерск… Ничего не говорили по рации, только слышно было, что началось нападение», — рассказал пленный.
Он также отметил, что моральное состояние в бригаде было крайне низким. По его словам, многие солдаты хотели вернуться домой, и он сам с несколькими товарищами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций.

Собловой, который до мобилизации работал инженером на Западной Украине, рассказал, что не пытался уклониться от службы, боясь, что его ребенок может быть лишен прав, если он не пойдет воевать.

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#бпла
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Украинские военные попали в плен в Курской области из-за заклинивших автоматов
Пехотинец Горбатко: ВСУ попали в плен из-за заклинивших автоматов
22 октября 2024, 06:39

Украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал, что его группа оказалась в плену на территории Курской области после того, как их автоматы заклинило.
Об этом сообщает РИА Новости. Горбатко пояснил, что оружие было мокрым, и после нескольких выстрелов его автомат вышел из строя.

«Все наши автоматы заклинило. Гранат у нас не было. Когда я высунулся из окопа, на меня были направлены два автомата», — поделился украинский солдат.
Он также отметил, что перед операцией командование заверяло бойцов, что это будет простая миссия, рассчитанная на три дня. Однако на позициях им пришлось буквально закапываться в землю под интенсивным огнем российской армии.

Ранее другой украинский солдат, Владимир Кузько из 58-й отдельной мотопехотной бригады, сдавшийся российским войскам под Угледаром, также рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой.

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#новости
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Губернатор Миляев: из-за атаки БПЛА в Тульской области повреждены два спиртзавода
22 октября 2024, 05:03

Фото: Минобороны РФ

В Тульской области два спиртзавода подверглись атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны РФ предотвратили атаку беспилотников ВСУ. Повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района», — написал Миляев в своем Telegram-канале.
На местах работают экстренные службы, а ситуация находится под контролем, заверил губернатор.

Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк. Он подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.

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#всу
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#пво
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