Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Адвокат рассказал, стоит ли ждать заключенного Ефремова на похоронах Евгении Добровольской

Адвокат рассказал, стоит ли ждать заключенного Ефремова на похоронах Евгении Добровольской

Адвокат Воропаев: Ефремов может незаконно приехать на похороны Добровольской
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Сегодня, 14 января, в МХТ им. А. П. Чехова проходит прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Известно, что в 13:00 состоится отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах. Артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» рассказал, может ли приехать заключенный Михаил Ефремов на похороны Евгении Добровольской.

«Согласно ст. 97 УИК (выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений), осужденным к лишению свободы может быть разрешено выезжать за пределы исправительных учреждений на срок до 7 суток в связи с исключительными жизненными обстоятельствами. Одним из таких исключительных обстоятельств является смерть близкого родственника. Ефремов и Добровольская с точки зрения закона не являются близкими родственниками, так как развелись, а, соответственно, родственные связи прекратились», — заявил Воропаев.



Однако, по его мнению, стоит учесть, что Ефремов и Добровольская прожили в браке 10 лет, и у них есть общий ребенок, что может повлиять на общую ситуацию.

«Таким образом возможность посетить похороны Добровольской у Ефремова есть, хотя и противоречит буквальному толкованию УИК», — сказал адвокат.

Читайте также:

Пришел с лопатой денег и «сделал это насильно»: тайны романа Добровольской и Ефремова, откровения актера

Пьянство с Ефремовым, нищета и сын-инвалид: почему наследник Добровольской выпал из окна и как она жила на самом деле

Дом Евгении Добровольской в Загорянском оценили в 50 миллионов рублей
#смерть
#адвокат
#похороны
#михаил ефремов
#сын
#актриса
#артист
#театр