Адвокат рассказал, стоит ли ждать заключенного Ефремова на похоронах Евгении Добровольской

Сегодня, 14 января, в МХТ им. А. П. Чехова проходит прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Известно, что в 13:00 состоится отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах. Артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.