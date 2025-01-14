Адвокат рассказал, стоит ли ждать заключенного Ефремова на похоронах Евгении Добровольской

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Сегодня, 14 января, в МХТ им. А. П. Чехова проходит прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Известно, что в 13:00 состоится отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах. Артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» рассказал, может ли приехать заключенный Михаил Ефремов на похороны Евгении Добровольской.
Однако, по его мнению, стоит учесть, что Ефремов и Добровольская прожили в браке 10 лет, и у них есть общий ребенок, что может повлиять на общую ситуацию.
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«Согласно ст. 97 УИК (выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений), осужденным к лишению свободы может быть разрешено выезжать за пределы исправительных учреждений на срок до 7 суток в связи с исключительными жизненными обстоятельствами. Одним из таких исключительных обстоятельств является смерть близкого родственника. Ефремов и Добровольская с точки зрения закона не являются близкими родственниками, так как развелись, а, соответственно, родственные связи прекратились», — заявил Воропаев.
Однако, по его мнению, стоит учесть, что Ефремов и Добровольская прожили в браке 10 лет, и у них есть общий ребенок, что может повлиять на общую ситуацию.
«Таким образом возможность посетить похороны Добровольской у Ефремова есть, хотя и противоречит буквальному толкованию УИК», — сказал адвокат.
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Анастасия Бондарева