«Уже сделал»: автоэксперт рассказал, при какой погоде стоит заменить зимнюю резину

24 марта 2026, 16:46

Автоэксперт Балабас: зимняя резина сильно изнашивается при температуре +12 °С

Фото: iStock/Marcus Millo

При температуре +10…+12 °С зимняя резина просто катастрофически изнашивается в силу ее повышенной мягкости. Об этом предупредил автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт уточнил, что для замены зимней резины на летнюю следует руководствоваться личным опытом или рекомендациями метеорологических служб.





«Можно ждать официальной отмашки, которую каждый год стабильно дают, чтобы голова не болела. А можно поменять уже сейчас, я это уже сделал, потому что в центральной России прошло достаточно теплых дней, чтобы отогрелись дороги и верхний слой почвы», — сказал Балабас.

«Все-таки при температуре плюс +10…+12 °С зимняя резина просто катастрофически изнашивается в силу ее повышенной мягкости», — заключил Балабас.

«Ночные температуры — до -2 °С. По региону — до -4 °С. Сегодня в Москве — +11...+13 °С, в пятницу — около +14 °С по области, в Москве — до +15 °С. В воскресенье — самый тёплый день — до +15...+17 °С», — рассказала синоптик.