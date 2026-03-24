«Уже сделал»: автоэксперт рассказал, при какой погоде стоит заменить зимнюю резину
Автоэксперт Балабас: зимняя резина сильно изнашивается при температуре +12 °С
При температуре +10…+12 °С зимняя резина просто катастрофически изнашивается в силу ее повышенной мягкости. Об этом предупредил автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт уточнил, что для замены зимней резины на летнюю следует руководствоваться личным опытом или рекомендациями метеорологических служб.
«Можно ждать официальной отмашки, которую каждый год стабильно дают, чтобы голова не болела. А можно поменять уже сейчас, я это уже сделал, потому что в центральной России прошло достаточно теплых дней, чтобы отогрелись дороги и верхний слой почвы», — сказал Балабас.
Он добавил, что в случае снегопада можно оставить автомобиль дома и воспользоваться общественным транспортом или такси. Так, эксперт уверен, что своевременной заменой резины получится сберечь ее, особенно в условиях ее дорогой цены.
Тем временем метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что дневная температура до конца недели будет повышаться.
«Ночные температуры — до -2 °С. По региону — до -4 °С. Сегодня в Москве — +11...+13 °С, в пятницу — около +14 °С по области, в Москве — до +15 °С. В воскресенье — самый тёплый день — до +15...+17 °С», — рассказала синоптик.
По ее словам, московская погода идет на рекорд 2020 года, когда 28 марта воздух прогрелся до +17,4 °С.