Два подозреваемых арестованы в Москве по статье о государственной измене

Фото: iStock/Motortion
Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на электронную картотеку суда.
В базе данных суда указано, что 26 ноября были удовлетворены ходатайства о заключении под стражу Омельченко Т.Н. и Некрасова М.Б.
Решения суда вступят в силу 30 ноября.
Подозреваемым предъявлены обвинения по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Детали дела в интересах следствия пока не раскрываются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что один из самых разыскиваемых ФБР террористов арестован в Великобритании.
Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что имеются неоспоримые доказательства того, что находившегося в заключении на Украине американского журналиста Гонсало Лиру убили, и стоит за этим Служба безопасности Украины (СБУ).
Читайте также:
Суд заочно арестовал журналистку France 24 за незаконное пересечение границы России
Охранник ресторана в Москве одним ударом отправил в кому закурившего гостя
В Северной Осетии уволили девушку, обвинившую в изнасиловании начальника СБ прокуратуры
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по статье 275 УК РФ (госизмена)», — говорится в материалах.
Решения суда вступят в силу 30 ноября.
Подозреваемым предъявлены обвинения по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Детали дела в интересах следствия пока не раскрываются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что один из самых разыскиваемых ФБР террористов арестован в Великобритании.
Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что имеются неоспоримые доказательства того, что находившегося в заключении на Украине американского журналиста Гонсало Лиру убили, и стоит за этим Служба безопасности Украины (СБУ).
Читайте также:
Суд заочно арестовал журналистку France 24 за незаконное пересечение границы России
Охранник ресторана в Москве одним ударом отправил в кому закурившего гостя
В Северной Осетии уволили девушку, обвинившую в изнасиловании начальника СБ прокуратуры
Мария Моисеева