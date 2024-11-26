В Петербурге ФСБ задержала главу УМВД по Центральному району

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В Санкт-Петербурге ФСБ задержала начальника УМВД по Центральному району Дениса Данилевича, проинформировала «Фонтанка».
В квартире и кабинете полковника уже были проведены обыски. Возбуждено дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следователи полагают, что Денис Данилевич сказал начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко установить на свой транспорт шумоизоляцию. При этом работы на 100 тысяч рублей были выполнены за средства Тимошенко. Ещё сотрудник полиции катался на катере по Неве за счет начальника ГАИ.
Ранее полицейские Санкт-Петербурга пресекли связанный с интим-услугами бизнес. По информации правоохранительных органов, бизнес организовали петербуржец с сожительницей. На работу они позвали одну женщину из Республики Коми, вторая была «на удаленке» в Челябинской области.
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Следователи полагают, что Денис Данилевич сказал начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко установить на свой транспорт шумоизоляцию. При этом работы на 100 тысяч рублей были выполнены за средства Тимошенко. Ещё сотрудник полиции катался на катере по Неве за счет начальника ГАИ.
Ранее полицейские Санкт-Петербурга пресекли связанный с интим-услугами бизнес. По информации правоохранительных органов, бизнес организовали петербуржец с сожительницей. На работу они позвали одну женщину из Республики Коми, вторая была «на удаленке» в Челябинской области.
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Ольга Енгалычева