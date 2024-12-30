Узнали состояние премьер-министра Израиля после удаления простаты

Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в стране, проинформировали в «Ростехе». Завод по энергоутилизации отходов расположен в подмосковном Воскресенске. Уже в первом квартале грядущего года предприятие выйдет на полную предусмотренную проектом мощность.