Узнали состояние премьер-министра Израиля после удаления простаты

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты. Об этом сообщила канцелярия главы правительства, отметив, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.
«В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена», — дополняет информацию канцелярии агентство Associated Press.После операции Нетаньяху вышел из наркоза, находится в полном сознании и хорошем состоянии. Для дальнейшего восстановления премьер-министра перевели в защищенное подземное отделение больницы, где он проведет несколько дней под наблюдением врачей.
Ранее, 28 декабря, стало известно, что операция назначена на 29 декабря после обследования в больнице «Хадасса». Медики выявили у Нетаньяху инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Лечение антибиотиками позволило стабилизировать состояние, и врачи рекомендовали хирургическое вмешательство.
На время проведения операции полномочия главы правительства временно исполнял министр юстиции Израиля Ярив Левин.
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