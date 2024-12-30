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Узнали состояние премьер-министра Израиля после удаления простаты

AP: премьер-министру Израиля Нетаньяху успешно удалили простату
Фото: iStock/VILevi

Фото: iStock/VILevi

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты. Об этом сообщила канцелярия главы правительства, отметив, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.
«В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена», — дополняет информацию канцелярии агентство Associated Press.
После операции Нетаньяху вышел из наркоза, находится в полном сознании и хорошем состоянии. Для дальнейшего восстановления премьер-министра перевели в защищенное подземное отделение больницы, где он проведет несколько дней под наблюдением врачей.



Ранее, 28 декабря, стало известно, что операция назначена на 29 декабря после обследования в больнице «Хадасса». Медики выявили у Нетаньяху инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Лечение антибиотиками позволило стабилизировать состояние, и врачи рекомендовали хирургическое вмешательство.

На время проведения операции полномочия главы правительства временно исполнял министр юстиции Израиля Ярив Левин.

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#израиль
Завершается восстановление детского сада №118 и школы №47 в Мариуполе
29 декабря 2024, 22:43

Школа №47 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)

Восстановление школы №47 и детского сада №118 завершается в Мариуполе, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
Уточняется, что отреставрированы фасады, заменены окна и инженерные коммуникации.


Детский сад №118 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)

«Мы делаем все возможное, чтобы образовательные учреждения соответствовали современным стандартам, создавая комфортную и безопасную среду для учащихся», — рассказал министр подмосковного ЖКХ Антон Велиховский.
Мариуполь был освобожден от украинских боевиков в мае 2022 года. Основной точкой сражений стал завод «Азовсталь». Освобождение города стало частью новейшей истории Донбасса.

Перед этим в министерстве ЖКХ МО рассказали о подготовке коммунальщиков к новогодним праздникам.

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#подмосковье
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Стало известно, где покажут новогоднее обращение Путина
Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте
29 декабря 2024, 21:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новогоднее обращение главы государства Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина покажут на экранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Об этом проинформировали в столичном дептрансе.
«Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что будет задействовано свыше 34 тысяч медиаэкранов. Обращение не будет отличаться от обычного эфира. Кроме того, люди смогут насладиться советскими новогодними фильмами до и после обращений.

«…Готовим тематический эфир, в котором расскажем интересные факты о празднике и покажем популярные фильмы», — процитировало ведомство слова заммэра по транспортным и промышленным вопросам Максима Ликсутова.
Перед этим сообщалось, где в России запустили первую работающую на бытовых отходах электростанцию. Подробности читайте в нашем материале.

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В Тучково открыли объездную дорогу
29 декабря 2024, 20:26

Фото: Сергей Хакимов

Движение по объездной дороге запустили в Тучково Рузского городского округа, проинформировали в Минтрансе МО. Как пояснил министр Алексей Гержик, дорога освободит поселок от транзитного транспорта.
«С сегодняшнего дня грузовой транспорт будет выведен на объезд, и жители Тучково встретят Новый год уже без транзита на дорогах. Основной поток грузового транспорта пойдёт после 3 января — руководство предприятий перенаправят грузовики на обход Тучкова. Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», — сказал чиновник.
Весной дорогу благоустроят: сделают тротуары и переходы для пешеходов. Дорога разгрузит дорожную сеть населенного пункта и освободит его от самосвалов.

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#россия
#подмосковье
#дороги
#рузский городской округ
#тучково
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Коммунальщики Подмосковья подготовились к новогодним праздникам
29 декабря 2024, 19:16

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные коммунальные службы готовы к возможным нештатным ситуациям в новогодние праздники, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
«В выходные и праздничные дни увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Поэтому все организации, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на время новогодних каникул усилили аварийно-восстановительные бригады, организовали дежурство руководящего состава, а также заблаговременно провели дополнительную подготовку спецтехники и сотрудников к возможным нештатным ситуациям», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что жители могут обращаться по интересующим их вопросам в круглосуточные диспетчерские или напрямую к своей управляющей компании.

Перед этим сообщалось, как в новогодние каникулы будут работать подмосковные региональные операторы.

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#мир
#россия
#подмосковье
#праздники
#новый год
#жкх
#новости
#коммунальные службы
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Региональные операторы Подмосковья перейдут на усиленную работу в праздники
29 декабря 2024, 17:42

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Подмосковные региональные операторы, отвечающие за сбор и транспортировку мусора, будут усиленно работать в праздники, проинформировали в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору МО.
В частности, грузчики и водители будут работать в две смены. Резервные машины уже подготовлены, добавили в ведомстве.
«Логистические и технические службы 7 региональных операторов Московской области, отвечающие за сбор и транспортировку отходов, в период с 29 декабря по 9 января будут работать по установленному графику с учащенными интервалами», — сказано в публикации.
Что касается территориальных офисов региональных операторов, они в период с 29 декабря по 8 января приостановят прием граждан, однако всю необходимую информацию можно будет получить на сайте министерства.

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#мир
#россия
#подмосковье
#новый год
#мусор
#жкх
#новости
#праздники
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Свыше 70 опасных водоёмов выявили работники ГКУ МО «Мособлпожспас»
29 декабря 2024, 17:40

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Свыше 70 водоёмов с опасной толщиной льда выявили сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас». Как отметил замначальника Игорь Сорокин, в ходе профилактики было обследовано больше 150 подмосковных водоемов.
«Работники региональной противопожарно-спасательной службы предупреждают, что из-за перепадов температуры воздуха прочность ледового покрова снизилась на порядок. Лёд толщиной от 2 до 10 сантиметров установился на реках Пехорка в городском округе Балашиха, Инженерном пруду и Жестылевском водохранилище в Дмитровском округе, на озере Лебяжье и канале имени Москвы в округе Дубна, Истринском водохранилище в округе Истра, реке Коломенка в округе Коломна, Павшинской Пойме реки Москвы и прудах городского парка в Красногорске, а также на Тарычевском и Тимоховском прудах в округе Краснознаменск...» — пояснил Сорокин.
Также он упомянул Большой Людовинский пруд, Киово озеро, пруд улицы 40 лет Октября в Лобне, Малаховское озеро, Большой Кореневский карьер в Люберецком округе.

Помимо этого, прочность льда снижена в Можайском округе, на Наре, Пироговском рукаве, Клязьминском водохранилище, в Мытищах, Химках, Ступино, Наро-Фоминском округе, Москве-реке, Подольске, Солнечногорске, реке Сестре, в Чехове, Щелкове, Черноголовке, Воскресенске, Волоколамском и других округах Подмосковья, включая Красногорск, Долгопрудный, Дубну, Истру, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Сергиев Посад, Раменский и Коломенский округа, а также Луховицы.

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#мир
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#водоёмы
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Досрочно открытый мост через Молодильню проверили в Подмосковье
29 декабря 2024, 15:39

Фото: Сергей Олексюк

Досрочно отрытый мост через реку Молодильню в подмосковной Истре проверил зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик.
«Движение на мосту открыли 20 декабря. В апреле этого года из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта произошло обрушение старого моста. И уже в декабре жители поехали по новому мосту. Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», — пояснил министр транспорта Подмосковья.
Пока строили мост, имелись альтернативные варианты проезда, которые уберут в ближайшем времени. Для безопасности граждан на мостовом сооружении обустроили пешеходную зону.

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#мир
#россия
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#мост
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Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом детей Православного приюта
29 декабря 2024, 15:09

Фото: Александра Степанова

С наступающим Новым годом поздравил воспитанниц Православного детского приюта милосердия при Покровском ставропигиальном женском монастыре глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Губернатор вручил подарки детям, пригласив их на елку и праздничное представление.
«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества. Приехал с подарками, потому что вы хорошо учитесь, очень творческие, играете на музыкальных инструментах, поете, танцуете. Дарим вам фигурные коньки, чтобы вы занимались еще и спортом. И также мы приглашаем на ёлку в Московский Губернский театр», — произнес Воробьёв.
Дети описали чиновнику свой распорядок дня, как они помогают младшим воспитанницам собраться в школу, затем идут на занятия, остаются на продленку, гуляют и учатся различным бытовым вещам: шьют, вяжут, учатся готовить и вышивают, гуляют на улице с воспитателями.

Кроме того, девочки показали Воробьёву танцевально-музыкальные номера.

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Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в РФ
Первая работающая на бытовых отходах электростанция появилась в Воскресенске
29 декабря 2024, 13:03

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в стране, проинформировали в «Ростехе». Завод по энергоутилизации отходов расположен в подмосковном Воскресенске. Уже в первом квартале грядущего года предприятие выйдет на полную предусмотренную проектом мощность.
«Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды», — пояснил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов.

Уточняется, что завод способен к ежегодной переработке 700 тысяч тонн отходов, генерируя при этом взамен 520 миллионов кВт-ч электроэнергии.

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#мир
#россия
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