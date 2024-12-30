Стали известны подробности о гибели бывшего футболиста сборной РФ в зоне СВО

Фото: iStock/matimix
Тело бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, погибшего в зоне СВО, пока не могут забрать из района его смерти из-за продолжающихся там боевых действий. Информацию об этом предоставил футбольный агент Антон Смирнов в Telegram-канале «Честность — не порок».
«Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов, говоря о погибшем.43-летний Алексей Бугаев ушел на СВО после того, как в сентябре 2023 года был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Его задержали в октябре того же года с 500 граммами мефедрона.
Позже защита Бугаева заявляла о возможной фальсификации улик, однако следствие не нашло этому подтверждений.
В прошлом Алексей Бугаев выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». На его счету семь матчей за сборную России, включая два на чемпионате Европы 2004 года.
Спортивную карьеру он завершил в 2010 году в возрасте 29 лет.
Читайте также:
Украинские СМИ заявили, что горячая фаза СВО завершится 30 декабря
Гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»
Скончалась актриса «Интернов» и «Кухни» Надежда Подъяпольская
Мария Моисеева