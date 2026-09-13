Узнать историю своей семьи можно за 3 тыс., а почувствовать аристократом — за 4 млн рублей

13 сентября 2026, 14:41

Россияне тратят до 2,4 млн рублей на генеалогические деревья

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

Ценник на составление генеалогического древа зависит прежде всего от объема заказа. Как выяснил Mash Money, самый дешевый вариант стоит 3–5 тысяч рублей. Клиент приносит агентству уже собранные данные о родственниках, а специалисты красиво оформляют всю информацию.