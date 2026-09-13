Узнать историю своей семьи можно за 3 тыс., а почувствовать аристократом — за 4 млн рублей
Ценник на составление генеалогического древа зависит прежде всего от объема заказа. Как выяснил Mash Money, самый дешевый вариант стоит 3–5 тысяч рублей. Клиент приносит агентству уже собранные данные о родственниках, а специалисты красиво оформляют всю информацию.
Если же приходится самостоятельно искать сведения в архивах, стоимость услуги резко возрастает. Глобальный поиск родственников по документам стартует примерно от 20 тысяч рублей. Полноценное исследование одной фамильной линии обойдется уже примерно в 200 тысяч.
Дальше — по нарастающей: две ветви стоят около 680 тысяч рублей, четыре — примерно 1,25 млн, а исследование сразу восьми линий может обойтись в 2,4 млн рублей.
На итоговую цену также влияют регион поиска, сохранность архивных записей и необходимость работать с документами, которые хранятся в разных городах. Чем сложнее специалистам восстановить историю семьи, тем дороже получается исследование.
Но и это еще не все расходы. Отдельно можно заказать оформление самого древа — например, пошив гобелена или изготовление фамильного герба. Так что если хочется не просто узнать своих предков, а оформить все это с настоящим аристократическим размахом, придется подготовить минимум 4 млн рублей.
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