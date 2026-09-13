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Узнать историю своей семьи можно за 3 тыс., а почувствовать аристократом — за 4 млн рублей

Россияне тратят до 2,4 млн рублей на генеалогические деревья
Фото: Istock / Liudmila Chernetska

Ценник на составление генеалогического древа зависит прежде всего от объема заказа. Как выяснил Mash Money, самый дешевый вариант стоит 3–5 тысяч рублей. Клиент приносит агентству уже собранные данные о родственниках, а специалисты красиво оформляют всю информацию.



Если же приходится самостоятельно искать сведения в архивах, стоимость услуги резко возрастает. Глобальный поиск родственников по документам стартует примерно от 20 тысяч рублей. Полноценное исследование одной фамильной линии обойдется уже примерно в 200 тысяч.

Дальше — по нарастающей: две ветви стоят около 680 тысяч рублей, четыре — примерно 1,25 млн, а исследование сразу восьми линий может обойтись в 2,4 млн рублей.

На итоговую цену также влияют регион поиска, сохранность архивных записей и необходимость работать с документами, которые хранятся в разных городах. Чем сложнее специалистам восстановить историю семьи, тем дороже получается исследование.

Но и это еще не все расходы. Отдельно можно заказать оформление самого древа — например, пошив гобелена или изготовление фамильного герба. Так что если хочется не просто узнать своих предков, а оформить все это с настоящим аристократическим размахом, придется подготовить минимум 4 млн рублей.

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Софья Метелева

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