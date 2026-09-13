Россиянина осудили за изнасилование после секса с 17-летней по обоюдному согласию
Свердловский областной суд оставил в силе приговор жителю Ревды, осужденному на 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование 17-летней девушки. Апелляционную жалобу защиты отклонили, сообщает Е1.ru.
Как отмечает издание, инстанция не приняла во внимание показания потерпевшей, которая вновь заявила, что интимная связь была добровольной. В суде девушка призналась, что факта изнасилования не было, и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего.
Сторона защиты намерена подать кассационную жалобу. Супруга осужденного сообщила изданию, что планирует добиваться пересмотра дела.
По ее словам, в ходе расследования выяснилось, что девушку заставили написать заявление под угрозой применения электрошокера. Близкие мужчины предполагают, что к оговору может быть причастным бывший бизнес-партнер осужденного.
Защита указывает на странности в материалах дела: уголовный процесс запустили только в конце октября 2025 года из-за событий сентября, а потерпевшая написала два заявления с разницей в десять дней. Сам мужчина вину перед судом не признал, однако признался супруге в измене во время их временного разлада. Ранее Екатеринбургский суд приговорил мужчину к десяти годам колонии.
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