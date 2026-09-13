Россиянина осудили за изнасилование после секса с 17-летней по обоюдному согласию

13 сентября 2026, 14:09

Уральский суд не освободил осужденного за секс с 17-летней уральца

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Свердловский областной суд оставил в силе приговор жителю Ревды, осужденному на 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование 17-летней девушки. Апелляционную жалобу защиты отклонили, сообщает Е1.ru.