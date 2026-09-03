В 10 городах Татарстана 18 сентября проведут День первокурсника

03 сентября 2026, 17:08

Фото: Istock/Stock Photos 2000

В десяти городах Татарстана 18 сентября состоится единый день первокурсника. Организаторы соберут всех студентов, которые только начали обучение, на одной площадке в каждом из городов и подготовят для них образовательные и развлекательные программы.





Заместитель министра по делам молодёжи РТ Владислав Усанов на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил, что утром в каждом вузе пройдёт традиционная встреча студентов с ректорами.

«После обеда мы организуем единый день первокурсника. Кстати, раньше никто в стране такого не делал. В Казани главной площадкой станет центр семьи «Казан». Там о своей работе расскажут НКО, которые предлагают различные возможности студентам, а также пройдёт концерт», — заявил Усанов.