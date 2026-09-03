В 10 городах Татарстана 18 сентября проведут День первокурсника
В десяти городах Татарстана 18 сентября состоится единый день первокурсника. Организаторы соберут всех студентов, которые только начали обучение, на одной площадке в каждом из городов и подготовят для них образовательные и развлекательные программы.
Заместитель министра по делам молодёжи РТ Владислав Усанов на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил, что утром в каждом вузе пройдёт традиционная встреча студентов с ректорами.
«После обеда мы организуем единый день первокурсника. Кстати, раньше никто в стране такого не делал. В Казани главной площадкой станет центр семьи «Казан». Там о своей работе расскажут НКО, которые предлагают различные возможности студентам, а также пройдёт концерт», — заявил Усанов.Аналогичная программа ждёт первокурсников и в других девяти городах Татарстана. Все десять площадок соединят видеосвязью. Входным билетом на праздник послужит браслет, который выдают при голосовании на выборах, проходящих в эти дни по всей стране.