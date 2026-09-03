Лучшим врачам Подмосковья вручили награды на VII съезде педиатров

03 сентября 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

VII съезд «Педиатрия как искусство» открылся в Московской области в четверг, 3 сентября. На него приехали около полутора тысяч человек из разных регионов России и других стран. Кроме того, семь тысяч человек присоединились к форуму в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Участников поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





«Я рад, что наша конференция стала традиционной. Мы собираем профессионалов, опытных неравнодушных людей для того, чтобы обсудить всё новое, всё самое важное в детской медицине. Наша задача состоит в том, чтобы методики, технологии обсуждались открыто», — подчеркнул Воробьёв.