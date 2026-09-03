Лучшим врачам Подмосковья вручили награды на VII съезде педиатров
VII съезд «Педиатрия как искусство» открылся в Московской области в четверг, 3 сентября. На него приехали около полутора тысяч человек из разных регионов России и других стран. Кроме того, семь тысяч человек присоединились к форуму в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Участников поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Я рад, что наша конференция стала традиционной. Мы собираем профессионалов, опытных неравнодушных людей для того, чтобы обсудить всё новое, всё самое важное в детской медицине. Наша задача состоит в том, чтобы методики, технологии обсуждались открыто», — подчеркнул Воробьёв.Он также вручил награды лучшим медикам региона.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» получили заместитель главного врача по детству Орехово-Зуевской больницы Людмила Сарычева, заведующая детской поликлиникой Видновской больницы Валентина Барило, заведующая отделением —- педиатр детской поликлиники Можайской больницы Юлия Силинская, заместитель главврача по детству и родовспоможению Солнечногорской больницы Мария Холдина и заведующая детской поликлиникой — педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Наталья Лысенко.