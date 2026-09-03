Усадьба «Мураново» приглашает на гастрономический праздник «Аксаковская уха»
В мемориально-художественном музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева 12 сентября пройдёт ежегодный осенний гастрономический праздник «Аксаковская уха». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Семейный праздник приурочен ко дню рождения писателя Сергея Аксакова, который был заядлым рыболовом и автором книги «Записки об уженье рыбы».
«По исторической традиции уху варили из свежего улова прямо на открытом воздухе. В этом году на Вареньевой поляне усадебного парка приглашённые шефы и поклонники ухи предложат 10 видов рецептов рыбного супа по кулинарным рецептам разных стран. Гости фестиваля услышат рассказы шефов и смогут проголосовать за понравившийся рыбный суп», – рассказали в пресс-службе.В программе праздника – гастрономическая, благотворительная и ремесленная ярмарки, развлекательные программы творческие занятия от друзей и партнёров музея, усадебные активности, катание на лошадях и выступления музыкантов под открытым небом.
Праздник начнётся в полдень. Программа фестиваля размещена на сайте музея.