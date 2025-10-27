В 11 марках цикория обнаружили повышенное содержание глюкозы

27 октября 2025, 12:22

Фото: Медиасток РФ

Эксперты Роскачества проверили 20 образцов цикория от известных производителей и обнаружили повышенное содержание глюкозы в 11 марках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





В продукции 11 брендов — Spar, «Здоровье», «Целебник», «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», BigBio, «О’кей», «Здравник», «Большая чашка» и «Бабушкин хуторок» — специалисты нашли отклонения от заявленных характеристик. Производители указывали в составе инулин как полезный компонент, однако после обжарки он превратился во фруктозу.



Исследование показало, что в напитках этих марок резко возросла доля глюкозы. Специалисты предполагают, что причиной является добавление крахмалосодержащих злаков в состав продукта.

Особенно серьёзные нарушения зафиксированы у цикория Spar — фактическое содержание углеводов превысило заявленное на 73%. Остальным производителям направлены рекомендации по корректировке состава продукции.



Врачи предупреждают, что такой напиток может быть опасен для людей с:



