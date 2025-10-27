В Бурятии 20 человек продолжат лечение в больнице после отравления готовой едой
Двадцать человек продолжают лечение в больнице после отравления готовой едой в Бурятии. Как сообщает республиканский минздрав, 60 пациентов выписали после выздоровления, пишет РИА Новости.
Вспышка острой кишечной инфекции произошла 19 октября в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ, касающейся продажи небезопасной продукции. Заведующую производством цеха готовой пищи компании «Восток» задержали и предъявили обвинение.
Всего зарегистрировали 165 случаев отравления, среди них 92 — дети. Состояние оставшихся пациентов удовлетворительное.
