В Бурятии 20 человек продолжат лечение в больнице после отравления готовой едой

27 октября 2025, 09:53

Фото: Медиасток.рф

Двадцать человек продолжают лечение в больнице после отравления готовой едой в Бурятии. Как сообщает республиканский минздрав, 60 пациентов выписали после выздоровления, пишет РИА Новости.