В 11 округах Подмосковья провели проверку теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Гидравлические испытания 38 участков тепловых сетей провели в одиннадцати городских округах Московской области, большая часть труб прошла проверку, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Повышенным давлением было проверено 38 участков тепловодов. Гидравлические испытания выдержали 27 участков, а на 11 участках были обнаружены протечки. После проведения ремонтных работ гидравлические испытания здесь проведут повторно», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что проверки тепловых сетей были проведены в Павловском Посаде, Домодедове, Королёве, Коломне, Клину, Луховицах, Орехово-Зуеве, Богородском округе, Егорьевске, Воскресенске и Ленинском округе.
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Лев Каштанов