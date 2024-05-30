В Можайском округе реконструируют котельную и три центральных тепловых пункта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Можайском городском округе приступили к реконструкции котельной в деревне Игумново и капремонту трёх центральных тепловых пунктов. Об этом глава муниципалитета Денис Мордвинцев доложил во время рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Что касается теплоснабжения, последние зимы округ прошел без серьёзных сбоев. С 2017-го модернизировано 42 котельные, в этом году будут отремонтированы ЦТП. Здесь мы идём хорошими темпами», – подчеркнул глава.На 2025-2026 годы в городском округе запланирована реконструкция ещё пяти центральных тепловых пунктов, а на 2025-2027 – девяти котельных.
«Во всём, что касается модернизации, надеюсь, идёте в рамках дорожной карты и к отопительному сезону подготовитесь. Это очень важно!», – подчеркнул Воробьёв.Сообщается, что во время встречи обсудили модернизацию системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.
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Лора Луганская