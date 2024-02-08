В 11 округах Подмосковья проверили качество воздуха

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Воздух проверялся по 31 загрязняющему веществу, включая различные газы и взвешенные частицы. Ни по одному их показателей превышения предельно допустимой концентрации не выявлено», — говорится в сообщении.
Проверку провели в Богородском округе, Мытищах, Солнечногорске, Пушкинском. Клину, Ленинском, Можайском, Коломне, Сергиево-Посадском, Балашихе и Лобне.
Глава министерства Тихон Фирсов отметил, что иногда жители жалуются на неприятный запах, однако это ещё не показатель опасной концентрации вредных веществ. Бывает и обратная ситуация: когда в воздухе ничего не чувствуется, а ПДК превышены. Поэтому дать информацию о реальном положении вещей может только лабораторный анализ.
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