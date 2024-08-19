В 12 лесничествах Подмосковья завершили обустройство минерализованных полос

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Минерализованные полосы обустраивают в лесах Московской области для защиты от пожаров, в 12 лесничествах годовой по этим работам выполнен на сто процентов, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня, они не позволяют огню распространиться на большие территории или перейти на территорию леса с полей или земель иных категорий. В этом году специалисты Комлесхоза создали уже более 1,6 тыс. км минполос, что составляет свыше 93% от годового плана. А в 12 из 19 лесничеств эти работы выполнены полностью», — отметил глава областного Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.В ведомстве отметили, что обустройство минерализованных полос завершено в Шатурском, Волоколамском, Талдомском, Дмитровском, Ступинском, Звенигородском, Сергиево-Посадском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском и Московском учебно-опытном лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».
В Комлесхозе области также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозит крупными штрафами: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
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