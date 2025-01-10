За новогодние праздники освещение вернули в 170 подмосковных подъездов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В период новогодних праздников коммунальщики восстановили освещение в подъездах 170 многоквартирных домов Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Зима – тёмное время года, поэтому наличие света особенно важно для безопасности жильцов. Исправное освещение в подъезде и в доме – один из главных факторов комфортной жизни. Управляющая компания обязана вовремя менять перегоревшие осветительные приборы. За новогодние праздники коммунальщики восстановили освещение в 170 подъездах подмосковных МКД», – отметили в ведомстве.Отработку задач контролировали инспекторы областного Минчистоты. Как напомнили в ведомстве жителям Подмосковья, если в подъезде перегорела лампочка, нужно отправить заявку в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация должна восстановить освещение в течение суток.
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Лора Луганская