Сервис вывоза ненужных вещей обслужил в праздники более 100 жителей Подмосковья

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В Московской области в новогодние каникулы сервис по вывозу ненужных вещей на региональном портале госуслуг и специализированная компания «Экотакси» отработали более 100 заявок от жителей.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Как сообщили в пресс-службе Минчистоты, в топ популярных предметов вывоза вошли бытовая техника, чугунные ванны, матрасы и диваны. Больше всего запросов поступило из городских округов Подольск, Чехов, Егорьевск и Раменское.
Услуга по вывозу старых бытовых предметов становится всё более популярной среди жителей региона. Воспользоваться сервисом можно на РПГУ. Для оформления заявки нужно выбрать подлежащий вывозу объект, указать адрес, удобную дату, время и контактный телефон, а затем дождаться обратной связи от специалистов для подтверждения заявки.
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«Новый сервис вывозит крупногабаритную мебель оперативно и просто. Ещё одно его преимущество – круглосуточная работа. Для удобства жителей мы создали и интерактивную карту, где по геолокации также можно найти и ближайший пункт приёма алюминия, пластика и текстиля», – отметил Мурашов.
Как сообщили в пресс-службе Минчистоты, в топ популярных предметов вывоза вошли бытовая техника, чугунные ванны, матрасы и диваны. Больше всего запросов поступило из городских округов Подольск, Чехов, Егорьевск и Раменское.
Услуга по вывозу старых бытовых предметов становится всё более популярной среди жителей региона. Воспользоваться сервисом можно на РПГУ. Для оформления заявки нужно выбрать подлежащий вывозу объект, указать адрес, удобную дату, время и контактный телефон, а затем дождаться обратной связи от специалистов для подтверждения заявки.
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Лора Луганская