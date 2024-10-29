В 1,6 тыс. подмосковных домах с начала года устранили перебои с электричеством

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Управляющие компании Подмосковья с начала года устранили перебои в подаче электроэнергии более чем в 1,6 тыс. многоквартирных домах региона. Работы велись под код контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Причины перебоев с электричеством разные: неисправность электросетей, резкое увеличение потребления, износ оборудования или аварийная ситуация. Согласно жилищному законодательству, отключение электроэнергии не должно превышать двух часов, если есть два независимых источника питания. Если резервного источника нет, допускается отсутствие электроснабжения до суток», – пояснили в ведомстве.В министерстве напомнили, что при проблемах с подачей электроэнергии нужно обратиться в свою управляющую организацию.
Жители Подмосковья могут оставить заявку, позвонив по номеру 122*4. Трубку снимет робот Женя. В экстренных ситуациях он перенаправит звонок на оператора. А слова «авария» и «тепло» автоматически отправят информацию в диспетчерскую службу.
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Лора Луганская