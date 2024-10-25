Главам муниципалитетов Подмосковья изложили приоритеты зимней уборки территорий

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Зампред правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов обсудил на еженедельном штабе с главами городских округов уборку дворов региона от снега. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты.
На заседании штаба перечислили ключевые ошибки коммунальных служб зимой. Это использование техники с колеёй шире тротуара; неверная последовательность уборки объектов при снегопаде и сосредоточение большого числа сотрудников на одном участке.
Подготовка спецтехники к зиме началась ещё летом. Инспекторы ведомства с июля отслеживают работоспособность тракторов, снегоуборщиков и погрузчиков через сервис «Проверки Подмосковья». Как отметили в министерстве, система исключает подлог и представляет объективную картину состояния техники.
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«Неправильно организованная уборка влечёт такие повреждения, как трещины бордюрного камня и нарушение целостности газона. А неравномерная нагрузка на коммунальщиков грозит издержками человеческого ресурса. Довели до глав и их заместителей нормы очистки входных групп, тротуаров и лестниц от снега. Во время снежных аномалий вручную и средствами малой механизации в первую очередь будем освобождать проходные места шириной в 1 м., обрабатывать участки противогололёдными материалами», – сказал Мурашов.
Подготовка спецтехники к зиме началась ещё летом. Инспекторы ведомства с июля отслеживают работоспособность тракторов, снегоуборщиков и погрузчиков через сервис «Проверки Подмосковья». Как отметили в министерстве, система исключает подлог и представляет объективную картину состояния техники.
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Лора Луганская