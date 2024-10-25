В 5,5 тыс. подъездов Подмосковья с начала года отремонтировали пол

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
С начала года в Подмосковье по заявкам жителей отремонтировали полы и лестницы в 5,5 тыс. подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Со временем в результате активной эксплуатации, воздействия влаги или механических повреждений на полах в помещениях общего пользования возникают трещины и сколы. Также может наблюдаться отсутствие отдельных плиток. Управляющие организации обязаны поддерживать полы в чистоте и устранять повреждения», – рассказали в ведомстве.В Минчистоты напомнили, что при обнаружении повреждений полов в подъездах жильцы могут обратиться в свою управляющую организацию, а также в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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Лора Луганская