Во Власихе за неделю собрали тонну гуманитарной помощи для Курской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жители Власихи собрали на прошлой неделе тонну гуманитарной помощи для жителей Курской области.
Об этом сообщил глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук. Он обсудил развитие ЗАТО губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
По словам Потапчука, регулярно отправляется и груз на передовую. Это всё необходимое для организации быта на позициях, продукты, лекарства, техника, маскировочные сети и многое другое.
Губернатор поблагодарил неравнодушных жителей муниципалитета, которые вовлечены в поддержку участников спецоперации и их семей, а также помогают жителям Курской области.
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По словам Потапчука, регулярно отправляется и груз на передовую. Это всё необходимое для организации быта на позициях, продукты, лекарства, техника, маскировочные сети и многое другое.
Губернатор поблагодарил неравнодушных жителей муниципалитета, которые вовлечены в поддержку участников спецоперации и их семей, а также помогают жителям Курской области.
«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем. Передайте от меня слова благодарности жителям Власихи, всем, кто занимается этими добрыми, важными делами от чистого сердца», – сказал глава региона.Воробьёв напомнил, что в сентябре состоятся выборы в местный Совет депутатов.
«Выборы – всегда очень ответственный период. Уверен, что всё будет организовано хорошо, чтобы максимальное количество жителей дружной Власихи смогло проголосовать и выразить своё мнение», – отметил губернатор.По его словам, важно, чтобы Единый день голосования прошёл легитимно, а у жителей была возможность проголосовать как на участках, так и дистанционно.
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Лора Луганская