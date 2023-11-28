В Можайском округе спасатели сняли с дерева котёнка

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли котёнку, который не мог спуститься с дерева. Случай произошел в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонили жильцы многоквартирного дома, которые увидели на верхушке дерева жалобно мяукающее животное.
По его словам, специалисты на время приютили продрогшего бедолагу у себя, пока не найдётся хозяин.
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«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы сняли котёнка с дерева с помощью лестницы-палки. Котёнок был ласковый и во время спасательной операции вёл себя спокойно», – рассказал замначальника подразделения Роман Протасевич.
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Лора Луганская