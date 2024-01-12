В 2024 году «Мособлэнерго» проведут порядка 100 тренировок по ГО и ЧС

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Энергетики проведут четыре командно-штабных учения и более ста тренировок по ГО и ЧС. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В «Мособлэнерго» планируется проведение четырех командно-штабных учений и более ста тренировок, которые позволят без отвлечения от производственного процесса отработать комплекс мероприятий, связанных с приведением в готовность объектов и работников к чрезвычайным ситуациям.
Также на протяжении прошлого года тренировки были проведены и отработаны на отлично во всех филиалах региона.
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«В 2023 году учения проводились на масштабных мероприятиях, где отрабатывались действия по ликвидации условных аварийных ситуаций, связанных с прекращением энергоснабжения объектов и опросы антитеррористической защищенности объектов. Цель учений — отработка действий персонала компании и смежных служб для того, чтобы дополнительно подготовить бригады энергетиков к любым нештатным ситуациям», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева