В Подмосковье за год отремонтировали около 330 км ЛЭП

Фот: пресс-служба Минэнерго МО
За минувший год на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» отремонтировали более 327 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Был проведён капитальный ремонт 327,65 км сетей напряжением 0,4-35 кВ», — уточняется в сообщении.Самые масштабные работы состоялись в Раменском городском округе: там заменили 51,11 км линий электропередачи. В число округов-лидеров по этому показателю вошёл также Одинцовский, где обновили 29.12 км электролиний, Пушкинский (27,33 км) и Истра (25,53 км).
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