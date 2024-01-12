В Раменском округе отремонтировали ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Высоковольтную линию электропередачи отремонтировали специалисты компании «Мособлэнерго» на территории Раменского городского округа, ЛЭП обеспечивает электричеством деревню Полушкино, село Зюзино, садоводческое товарищество «Идея» и воинскую часть, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«На ЛЭП заменили траверсу: это приспособление, предназначенное для прокладки линий с напряжением до 10 кВ. Траверса защищает от короткого замыкания на линии и снижает аварийность», — говорится в сообщении.Ремонтные работы проводились максимально оперативно, чтобы потребители не оставались надолго без электричества зимой. Благодаря обновлению ЛЭП, электроснабжение здесь стало существенно более надёжным.
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