В 2024 году «Мособлэнерго» ввело 185 МВА трансформаторной мощности

Видео: Министерство энергетики Московской области
В соответствии с планом инвестиционной программы подмосковной электросетевой компании «Мособлэнерго» с начала 2024 года была введена в эксплуатацию дополнительная трансформаторная мощность в размере 185,759 МВА. В рамках этой производственной программы энергетики занимаются строительством и реконструкцией электросетевых объектов для повышения качества обслуживания жителей Подмосковья, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В течение указанного периода было построено 109 трансформаторных подстанций, а ещё 270 подстанций были реконструированы с заменой силового оборудования. Кроме того, в рамках реализации инвестиционной программы было построено и реконструировано 245,522 километра линий электропередачи, включая 93,481 километр воздушных линий и 152,041 километр кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ.
В ноябре энергетики завершили строительство высоковольтной кабельной линии 10 кВ в городе Луховицы. Они проложили 240 метров кабеля от трансформаторной подстанции ТП-16 до ТП-65 на улице Горького. Эта линия обеспечит резервное электроснабжение около 5 тысяч потребителей в северной части города, включая швейную фабрику, две котельные, водопроводную насосную станцию, две канализационно-насосные станции, образовательные учреждения и более 800 многоквартирных домов.
В декабре этого года энергетики улучшили качество электроснабжения для пяти садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в городском округе Зарайск. На территории СНТ «Надежда» они заменили старую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) КТП-330 на новую современную КТП с трансформатором мощностью 250 кВА. Этот новый объект электроснабжения обеспечивает надёжное питание для более чем 250 участков в СНТ «Берёзка», «Восход», «Заря», «Медик» и «Надежда».
Модернизация и ввод в эксплуатацию новых подстанций и сетей способствуют повышению надёжности работы всей энергетической инфраструктуры региона, а также создают возможности для подключения новых потребителей. Министерство энергетики Московской области контролирует реализацию инвестиционных проектов и следит за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных программой.
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В ноябре энергетики завершили строительство высоковольтной кабельной линии 10 кВ в городе Луховицы. Они проложили 240 метров кабеля от трансформаторной подстанции ТП-16 до ТП-65 на улице Горького. Эта линия обеспечит резервное электроснабжение около 5 тысяч потребителей в северной части города, включая швейную фабрику, две котельные, водопроводную насосную станцию, две канализационно-насосные станции, образовательные учреждения и более 800 многоквартирных домов.
В декабре этого года энергетики улучшили качество электроснабжения для пяти садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в городском округе Зарайск. На территории СНТ «Надежда» они заменили старую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) КТП-330 на новую современную КТП с трансформатором мощностью 250 кВА. Этот новый объект электроснабжения обеспечивает надёжное питание для более чем 250 участков в СНТ «Берёзка», «Восход», «Заря», «Медик» и «Надежда».
Модернизация и ввод в эксплуатацию новых подстанций и сетей способствуют повышению надёжности работы всей энергетической инфраструктуры региона, а также создают возможности для подключения новых потребителей. Министерство энергетики Московской области контролирует реализацию инвестиционных проектов и следит за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных программой.
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Дайана Хусинова