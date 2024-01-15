В Краснознаменске благоустроят площадь для массовых мероприятий

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«Согласно проекту, на площади, расположенной перед Домом офицеров, будет расширено пространство для пешеходов. Кроме того, полностью обновят плиточное мощение с рисунком. На площади также установят выполненное из металла название города, эта конструкция будет оборудована вечерней подсветкой. Освещение обновят и на всей площади», — отмечается в сообщении.
Благоустройство проведут в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В министерстве добавили, что благоустройство площади — это второй этап работ. Первый, в который входило набережной пруда и сквера в Краснознаменске, завершили в 2023 году.
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