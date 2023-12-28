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В 2024 году пополнится парк самолётов авиакомпании «Победа»

Авиакомпания «Победа» получит один Boeing в 2024 году
28 декабря 2023, 22:06
Фото: iStock/frentusha

Фото: iStock/frentusha

В 2024 году авиакомпания «Победа» получит один новый Boeing 737-800, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу компании.
С новым самолётом парк авиакомпании будет насчитывать 42 воздушных судна.

Сообщается, что самолёт, который передадут «Победе» — это борт чартерной авиакомпании Royal Flight, которая прекратила свою работу и полёты на фоне санкций.


На начало 2022 года у авиакомпании было всего 13 самолётов, однако, после старта ограничений, 11 из них были задержаны в аэропортах Египта и Турции. Два же оставшихся с тех пор находились на стоянке в столичном аэропорту Шереметьево.

У «Победы» в 2022 году также были арестованы три самолёта, которые находились за границей.

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#самолет
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Созданные в МФТИ роботы начали наряжать новогодние ёлки
28 декабря 2023, 22:30

Фото: Михаил Раскин

В лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ к украшению новогодних ёлок стали привлекать автономных гуманоидных роботов. В этом году в этих работах впервые принял участие робот в человеческий рост по прозвищу Стеллаж. А коробку с игрушками на своей спине поднесла робособака.
В лаборатории занимаются в первую очередь роботами-футболистами, однако создают также полноценных роботов-помощников для самого широкого спектра задач. Сервомоторы и другую сложную механику приводят в движение команды с ноутбука программиста.
«В этом году мы доработали робота-футболиста в человеческий рост. Он поднимается с колен и ходит самостоятельно. В России это первый такой робот, он создан на базе МФТИ в Долгопрудном. Его зовут Стеллаж», – рассказал аспирант, инженер лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Фёдор Полещук.
Роботом-помощником Стеллажу пока мешают стать закрытая кинематика ног и беспалые руки. Однако более совершенные модели роботов в МФТИ планируют создать и обучить уже в следующем году.

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#подмосковье
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Первые переселенцы из аварийного жилья в Рошале получили ключи от квартир
28 декабря 2023, 22:19

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В городе Рошале получили ключи от квартир в новостройке первые 14 семей переселенцев из аварийного жилья. Строительство в городском округе Шатура вели в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Московской области.
Общая площадь расселяемых помещений – 3374,5 кв м. В новостройку на улице Химиков переедут 197 жильцов 11 домов по улицам Октябрьской революции, Урицкого, 3-го Интернационала, МОГЭС и Фридриха Энгельса.

С будущего года в Шатуре стартует новый этап расселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года.

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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Downradar: пользователи жалуются на работу Telegram, число сбоев превысило 3 тыс
28 декабря 2023, 21:21

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом сообщает Downradar.
Отмечается, что число сбоев в РФ достигло почти 3 тысяч. По информации источника, сообщения в мессенджере могут отправляться с большой задержкой не только в мобильном приложении, но и в версии для компьютеров.

При этом количество сбоев по Москве достигло 764, а в Петербурге — 65.

Напомним, в конце прошлого на сбои в работе Telegram жаловались пользователи из Узбекистана. Нарушение работы мессенджера произошло не только на территории страны, но и у тех, кто обладает номером телефона узбекистанских сотовых операторов.

Ранее сообщалось о том, что у некоторых пользователей устройств «Яндекса» возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома.

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«Самую ГУСТую и нарядную ёлку» украсили жители Дмитровского округа
28 декабря 2023, 21:05

Фото: пресс-служба ГУСТ МОгуст

Дворы жителей села Подъячево и деревни Целеево Дмитровского городского округа выиграли в ежегодном конкурсе Главного управления содержания территорий Московской области «Самая ГУСТая и нарядная ёлка». Им подарили новогодние украшения и фейерверки, сообщили в пресс-службе ГУСТ.
Жители села Подъячева рассказали, что два года назад им пришла идея установить пышную и красивую ёлку подарив радость детям и жителям соседних поселений. С тех пор ежегодно они собираются вместе, чтобы украсить новогоднее дерево на центральной площади, а затем провести новогоднюю ночь у ёлки.

Как рассказали в ГУСТ, условия конкурса были простыми. Новогодний символ должен находиться на придомовой территории, украсить его должны были жители прилегающих домов. Также необходимо было предоставить три фотографии и написать короткое эссе.

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Карты «Тройка» в Подмосковье продают уже более чем 260 отделений Сбера
28 декабря 2023, 20:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Купить транспортные карты «Тройка» в Московской области можно в 262 отделениях Сбера, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Такая возможность появилась у жителей региона год назад. За это время число отделений в Подмосковье увеличилось более чем в три раза – сначала их было 77.
Благодаря расширению сети точек продаж пассажиры городского транспорта могут покупать и пополнять «Тройки» там, где им удобно. Более 35 тыс карт «Тройка» реализовано в отделениях Сбера в Московской области с момента запуска проекта в декабре прошлого года. Список адресов отделений можно найти по ссылке.
«Мы видим рост популярности этого способа оплаты в автобусах Подмосковья. Ежедневно «Тройками» оплачивают проезд более 125 тыс пассажиров», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Карта «Тройка» – удобный и современный билетный носитель для оплаты проезда. Средства на ней хранятся в течение пяти лет с момента последнего использования.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска современной билетной системы. Москва и Московская область – единый регион с точки зрения транспорта, поэтому пассажирам удобно использовать карту «Тройка» для оплаты проезда. Благодаря совместному проекту Сбера и СберТройки за год число точек продаж транспортной карты в Подмосковье увеличилось втрое», – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Компания СберТройка запустила возможность оплаты проезда картой «Тройка» в Московской области в феврале 2021 года. А весной 2022-го карту начали принимать на всех маршрутах и во всём городском транспорте региона.

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#подмосковье
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В Московской области в уходящем году установили 20 тыс обзорных видеокамер
28 декабря 2023, 20:38

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В 2023 году в Подмосковье установлено более 20 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион». Среди них - 7 565 камер в подъездах многоквартирных домов и 12 870 камер в местах массового пребывания людей.

Система «Безопасный регион» включает в себя 131 тысячу камер, расположенных в муниципальных образованиях Московской области. Обзорные камеры устанавливаются в разных местах: подъезды многоквартирных домов, места с большим скоплением людей, дворы, парки, пешеходные переходы, крупные дорожные развязки и перекрестки.

Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов.

«В 2023 году было раскрыто более 3,5 тысячи преступлений благодаря использованию системы «Безопасный регион". Видеокамеры являются незаменимым средством в противостоянии преступности, они помогают определить личность нарушителей закона и собрать необходимые доказательства для проведения следственных мероприятий,» – пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасёв.

Видеозаписи позволяют установить не только время и место совершения преступления, но и последовательность действий преступника. Кроме того, использование видеозаписей в качестве доказательств может также служить профилактической мерой, предотвращая будущие преступления.

Чтобы принять участие в развитии системы видеонаблюдения в своем городском округе, Вы можете обратиться в местную администрацию. Также на портале Добродел ежегодно проводится голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого есть возможность проголосовать за адрес, где необходимо установить видеокамеру. В 2023 году голосование уже завершено, но Вы можете принять участие в следующем году.

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#подмосковье
#московская область
#гурб
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Автоэксперт Сажин выразил скепсис к продлению срока водительских прав на 20 лет
28 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Автоэксперт Владимир Сажин отрицательно отнёсся к инициативе о продлении срока водительских прав на 20 лет
По его мнению, такая инициатива трудно реализуема, поскольку механизм её не совсем понятен.

«Это будут какие-то добропорядочные водители, которые не нарушают ПДД на протяжении 20 лет? За двадцать лет может случиться всё что угодно. А если он уже через два года стал вести себя на дороге плохо? У него что, заберут 20-летнее водительское? Как этому товарищу будут ограничивать право управления транспортным средством?» — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Однако, он отметил и позитивные стороны такого продления. Так, по его словам, идея является хорошей, поскольку сможет освободить водителей от замены удостоверения.

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#водители
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#россияне
#право
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Юрист Соловьёв: Новогодние шумные гулянья ненаказуемы
28 декабря 2023, 19:28

Фото: istockphoto.com/Md Amirul Islam

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что законы о тишине в разных регионах допускают шумные гулянья в новогоднюю ночь.
Он напомнил, что единого закона о тишине в РФ нет, а региональные имеют свои особенности.

«Практически все они исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину. Продолжительные шумные гулянья в это время действительно ненаказуемы. Отдельный вопрос — фейерверки. В некоторых областях, в силу приграничного положения, их запуск запрещён. Также есть и другие субъекты федерации, где введено особое положение», — разъяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьёв.

Юрист рекомендовал перед покупкой фейерверков узнать, где и как их разрешено использовать.

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#закон
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В Подольске учёные приступили к паспортизации ценных осетровых рыб
28 декабря 2023, 19:17

Фото: Мария Андрюхина

Учёные Федерального исследовательского центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста в Подольске – приступили к разработке генетической паспортизации осетровых рыб. Это нужно для сохранения популяций таких ценных видов рыб, как стерлядь и сибирский осётр.
Также паспортизация необходима для повышения продуктивности одомашненных форм осетровых и для того, чтобы в аквахозяйствах, которые занимаются их выращиванием, не скрещивали родственные особи.
«Мы работаем с молекулярными маркерами. Они обладают высоким разнообразием за счёт внутренней структуры. Это позволяет определить родство. Уже сделали пробную систему, провели её первичную апробацию. Пока у нас всё получается», – рассказал научный сотрудник лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве центра Николай Бардуков.
Также с помощью паспортизации учёные смогут оценить генетическое разнообразие осетровых. Это важно для племенной работы и в работе по возобновлению популяций, поскольку позволит избежать неблагоприятных скрещиваний – например, с гибридными рыбами, у которых в природе снижена жизнеспособность.

Бардуков отметил, что сейчас в природе многие виды осетровых находятся на грани полного вымирания. Поэтому нужно стараться, чтобы генетический профиль, который получается вывести в хозяйстве, был приближен к природному, более приспособленному к естественным условиям типу.

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#подмосковье
#подольск
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