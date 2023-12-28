В 2024 году пополнится парк самолётов авиакомпании «Победа»

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Сообщается, что самолёт, который передадут «Победе» — это борт чартерной авиакомпании Royal Flight, которая прекратила свою работу и полёты на фоне санкций.
У «Победы» в 2022 году также были арестованы три самолёта, которые находились за границей.
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