В якутском аэропорту самолёт с пассажирами промахнулся мимо ВПП

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Пассажирский самолёт с 34 людьми на борту промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка в Якутии, сообщил Telegram-канал SHOT.
Лайнер Ан-24 «Полярных авиалиний» при выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск произвёл посадку вне взлётно-посадочной полосы, прямо на лёд замёрзшей реки Колыма. На борту воздушного судна находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Обошлось без повреждений. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на Камчатке борт санитарной авиации Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оссора.
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Артем Путинцев