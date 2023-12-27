Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине

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Украина уже могла получить первую партию истребителей F-16, об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник из США.
«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине. Американский источник сказал в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.
При этом, бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в интервью Newsweek выразил надежду на то, что Запад научился мыслить стратегически не объявлять о поставках новой техники и вооружения для Вооружённых сил Украины.
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Евгения Парфентьева