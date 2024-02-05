В пяти округах Подмосковья скорректировали работу семи светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы семи светофоров оптимизировали в пяти округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Люберцах по просьбам жителей поменяли утренний режим светофоров на перекрёстке улиц Вертолётная и Барыкина, а также на пересечении улицы Барыкина с Зенинским шоссе», — говорится в сообщении.Время перехода улицы для пешеходов увеличили на улице Октябрьской Революции у трамвайной остановки «Сад дворца» в Коломне и на перекрёстке Оборонной улицы и Московского шоссе в Серпухове.
Ещё одно изменение коснулось режима работы светофора на пересечении Володарского шоссе с первомайской улицей в деревне Мисайлово Ленинского округа: днём время выезда на шоссе увеличено.
По данным специалистов, изменения в работе светофоров и другая точечная корректировка условий проезда позволяет увеличить пропускную способность перекрёстков на 10-15%.
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Лев Каштанов