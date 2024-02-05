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В пяти округах Подмосковья скорректировали работу семи светофоров

05 февраля 2024, 15:30
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы семи светофоров оптимизировали в пяти округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Люберцах по просьбам жителей поменяли утренний режим светофоров на перекрёстке улиц Вертолётная и Барыкина, а также на пересечении улицы Барыкина с Зенинским шоссе», — говорится в сообщении.
Время перехода улицы для пешеходов увеличили на улице Октябрьской Революции у трамвайной остановки «Сад дворца» в Коломне и на перекрёстке Оборонной улицы и Московского шоссе в Серпухове.


В Чехове изменения внесли в работу светофоров на перекрёстках Московской улицы с улицей Полиграфистов и с улицей Мира — теперь по утрам и вечерам здесь увеличено время поворота со стороны столицы.

Ещё одно изменение коснулось режима работы светофора на пересечении Володарского шоссе с первомайской улицей в деревне Мисайлово Ленинского округа: днём время выезда на шоссе увеличено.

По данным специалистов, изменения в работе светофоров и другая точечная корректировка условий проезда позволяет увеличить пропускную способность перекрёстков на 10-15%.

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#подмосковье
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Консультант Дзюба объяснила переработки сотрудников
05 февраля 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/grinvalds

Карьерный консультант Алина Дзюба заявила, что причинами переработок сотрудников являются три группы факторов, среди которых личностные, зависящие от компании и работодателя, а также объективные.
К первой группе специалист отнесла такие, как Неумение грамотно распределять рабочее время, переоценка своих сил, Личные жизненные неурядицы, страх перед увольнением, трудоголизм и т. д. Вторая группа включает в себя, например, Сложные бюрократические процессы компании, устоявшаяся корпоративная культура, особенности работы руководства и пр. И наконец к объективным факторам переработок Дзюба отнесла специфику сферы деятельности и внешние экономические, политические, социальные и иные обстоятельства.

«Причин, влияющих на переработки сотрудников, достаточно много. А вот что с ними делать, каждый решает для себя сам», — заключила в беседе с RuNews24.ru Дзюба.

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Ущерб от браконьерской рубки в лесах Подмосковья за месяц превысил 12 млн рублей
05 февраля 2024, 15:56

Три факта нелегальной вырубки деревьев зафиксировано в лесах Московской области в январе текущего года. Вред, нанесённый природе, специалисты оценили более чем в 12 млн рублей, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«Выявлено три факта вырубки. Несмотря на небольшое количество самих фактов, вред составил более 12 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Комлесхоза Олега Баженова.
Один случай незаконной рубки был выявлен на территории лесничества «Русский лес». Ещё два нарушения обнаружили в Шатурском лесничестве.

В ведомстве напомнили, что незаконная вырубка деревьев наказывается штрафом. Для физических лиц он составляет до 5 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона. Кроме того, если ущерб составил более 5 тысяч рублей, нарушение становится уголовным преступлением.

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#природа
#лес
#комлесхоз мо
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В Коломне завершился финальный этап олимпиады по истории
05 февраля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В ГСГУ прошел финальный этап Толстовской олимпиады по истории. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Последний этап олимпиады проходил на базе Коломенского ГСГУ в аудиториях факультета истории, управления и сервиса.

В мероприятии приняли участие учащиеся 10-х и 11-х классов из Московской, Брянской и Калужской областей, Москвы, Рязани, Иванова и Ульяновска.

«Отвечая на вопросы первой части, ребята должны были проанализировать пословицы и поговорки о русском помещике, дать трактовку некоторым архаизмам. Во второй — изучить фотографии и фрагменты исторических документов, решить кроссворд и тестовые задания. А в третьей — дополнить инфографику по теме «Опричнина Ивана Грозного», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что благодаря олимпиаде 63 школьника смогли увеличить свои шансы на поступление в выдающийся вуз страны.

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#вуз
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Пленный ВСУ раскрыл страшные потери ВСУ
Пленный ВСУ Дыбиц рассказал о больших потерях своего батальона
05 февраля 2024, 15:20

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир батальона ВСУ потерял 70% военных своего подразделения всего за две недели. Об этом рассказал попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц. Его слова передает Минобороны России.
«За последние две недели комбат положил людей — 70% батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатомётов. Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — приводит ведомство слова пленного бойца ВСУ.

По его словам, украинские военные даже не могли спрятаться от беспилотников ВС РФ. Они также отмораживали себе руки и ноги, получали различные ранения, некоторых засыпало минами, и они не имели никаких шансов на выживание.

Дыбиц также рассказал, что его мобилизовали против воли. Сначала его отправили на подготовку в украинский учебный центр «Десна», после двух недель он отправился на курс молодого бойца в Испании, где обучали стрельбе и вождению бронетранспортёров М113. Однако, по его словам, никакого преимущества подготовка за границей не дала, а навыки, полученные там, применить так и не удалось.

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#плен
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Депутат Нилов: «Я бы установил тревожные кнопки для всех авто каршерингов»
05 февраля 2024, 15:16

Фото: istockphoto.com/frantic00

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение об установке тревожной кнопки в такси и добавил, что подобные устройства надо добавить во все автомобили каршерингов.
«Я бы установил ещё тревожные кнопки для всех автомобилей каршерингов, но, чтобы находились они не в каршеринге, а у правоохранительных органов, которые экстренно могли бы глушить двигатель таких транспортных средств, управляемых невменяемыми людьми в непонятном состоянии. За ними устраивает погоню полиция, они таранят машины, сбивают людей, портят инфраструктуру, и в итоге сами потом попадают в ДТП. Чтобы этого не было дистанционно можно было бы в экстренных случаях посылать сигнал и глушить двигатель», — пояснил в беседе с RT Нилов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой оснастить все такси в России тревожной кнопкой. Он пояснял, что рост популярности такого вида транспорта приводит к увеличению криминальных рисков как для водителей, так и для пассажиров.

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#депутат
#безопасность
#каршеринг
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Подмосковные спасатели помогли врачам в транспортировке пациента с излишним весом
05 февраля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели помогли транспортировать пожилую женщину с большим весом. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
От единой службы экстренных вызовов «Система-112» сотрудникам Мособлпожспас поступило сообщение о том, что необходимо помочь медицинским работникам «скорой помощи» спустить с 3-го этажа пожилую тучную женщину с признаками инсульта.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пациентку на мягких носилках, спустились вместе с ней по лестничным пролетам на первый этаж, вынесли из подъезда и поместили в машину скорой помощи», — поделился старший смены Артем Маслин.

Стоит отметить, что спасатели пришли на помощь медикам в в поселке Столбовая городского округа Чехов.

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Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства школы в Ожерелье
05 февраля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал на объекте капитального ремонта, в школе № 10 в микрорайоне Ожерелье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Вместе с представителями администрации, депутатского корпуса проверил как ведётся ремонт в образовательном учреждении.В данное время на объекте производятся демонтажные работы. По словам подрядчика, они выполнены на 90% процентов. Все внутренние помещения освобождены от мебели, очищены стены, разобран пол», – поделился глава.

В настоящий момент идет подготовка к следующему этапу ремонта. На площадку завозятся материалы, в том числе сухие смеси, а также ведется вывоз строительного мусора.

Стоит отметить, что из-за капремонта ученики школы № 10 теперь обучаются в две смены.

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#подмосковье
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Активные долголеты из Каширы украшают город «тёплым граффити»
05 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ярнбомбинг — то есть стрит-арт, при котором элементы городской среды обвязывают пряжей, — начали осваивать участницы каширского клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Этот вил уличного искусства называют «тёплым граффити». Изделия каширских мастериц можно увидеть на деревьях и малых архитектурных формах на прилегающей территории клуба «Активное долголетие» в поселке Большое Руново», — отмечается в сообщении.
Изделия для ярнбомбинга создают на творческих занятиях клуба. Вязанные наряды для улиц делают и крючком, и спицами, а начинающие вязальщицы могут просто обмотать дерево нитями пряжи: искусство ярнбомбинга включает в себя и такое направление.

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#активное долголетие
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«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин
Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону
05 февраля 2024, 14:51

Фото: iStock/microgen

Американский журналист Такер Карлсон, критикующий политику Джо Байдена, и выступающий против поставок оружия на Украину, прибыл в Москву. Его визит связывают с намерением взять интервью у российского президента Владимира Путина. О том, зачем на самом деле обозреватель посетил Россию, и к чему может привести беседа Карлсона и лидера страны, читайте в материале «Радио 1».

Американский журналист Карлсон в Москве


В конце прошлой недели в телеграм-каналах появилась информация о том, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву. Он был замечен в одном из столичных отелей и в Большом театре. Американские СМИ предполагают, что его визит в Россию связан с намерением журналиста взять интервью у президента страны Владимира Путина.

Американский блогер и обозреватель Джексон Хинкл одним из первых высказал свое предположение о том, что Карлсон мог прибыть в Россию с рабочей поездкой, которая предусматривает беседу с главой страны.

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Он мог приехать в российскую столицу, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина», - написал Хинкл на своей странице в социальной сети Х.

Редакция «Радио 1» запросила подробности о целях визита американского журналиста в Москву на его стриминговом сервисе, но в настоящее время не получила ответ.

В США назвали прибывшего в Россию Такера Карлсона предателем
В США назвали прибывшего в Россию Такера Карлсона предателем

Песков о визите Такера Карлсона в Москву


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства не должна давать какую-либо информацию о перемещении иностранных журналистов на территории страны.

«Мы всё-таки администрация президента РФ, поэтому мы вряд ли должны давать какую-то информацию про передвижение иностранных журналистов, много иностранных журналистов приезжают ежедневно в Российскую Федерацию, многие продолжают работать здесь», — заявил Песков.
Также спикер Кремля добавил, что дополнительно проинформирует, если появится информация о возможном интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Карлсон назвал цели своей поездки в Россию


На опубликованном в СМИ видео, которое якобы снял посетитель отеля где поселился американский журналист, Такер Карлсон говорит, что много читал о Москве и хотел посетить ее лично, поговорить с людьми.

«Хотел на нее (Москву – прим.ред) посмотреть. Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», - объяснил Карлсон.
На вопрос о том, планирует ли он записать интервью с Путиным, американский журналист многозначительно произнес «посмотрим».


Интервью Такера Карлсона и Путина: последствия


Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» рассказал, какими могут быть цели визита Такера Карлсона в Москву, и как на политику повлияет беседа американского журналиста и Владимира Путина, если она состоится.

«Он (Такер Карлсон-прим.ред) симпатизирует России, Дональду Трампу, который говорил неоднократно о необходимости установления отношений с Россией. Он отражает ту политическую повестку, которая и нам близка, здесь очевидно, что он приехал в стан единомышленников. Понятно, что он выступает за нормализацию взаимоотношений с Россией, поэтому я думаю, что в его поездки нет ничего сенсационного. Это показатель его отношения к России, ведь в Америке его уже и уволили, и назвали кремлевским агентом», - пояснил Блохин.
На вопрос о том, какое значение будет иметь интервью Такера Карлсона с Путиным, политолог ответил, что беседа на политику не повлияет, однако она может сказаться на самом журналисте и его будущем в США.

«На отношениях России и США интервью вообще никак не скажется. Однако нужно дождаться, сейчас можно что угодно предполагать, зачем он приехал», - заключил Блохин.


Журналист из США Такер Карлсон


Прежде политический обозреватель Такер Карлсон работал на одном из самых рейтинговых американских каналов - Fox News. Журналист известен своими консервативными взглядами: в эфире он резко высказывался о мигрантах, выступал в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, критиковал политику Джо Байдена и осуждал поставки Украине вооружения.

В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.


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