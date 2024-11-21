В Москве будут судить мигранта-педофила, который надругался над детьми в лифте

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В Москве мигрант из Узбекистана предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, которые не достигли совершеннолетия, проинформировало региональное управление следственного комитета России (СКР) в своём Телеграм-канале.
Следствие полагает, что 11 мая 2024 года обвиняемый в преступлении увидел, что в подъезд жилого дома на улице Бориса Пастернака в поселке Внуковское зашли две маленькие девочки, за которыми он последовал. Мужчина зашёл в лифт вместе со школьницами — там он изнасиловал их. Несовершеннолетние сообщили о произошедшем родителям, которые и обратились к правоохранительным органам.
Мигрант был задержан и отправлен в СИЗО. Сотрудники полиции провели комплекс следственных действий и экспертиз, а потом предъявили обвинения преступнику.
Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Герман Беляков был задержан. По данным следствия, он насиловал воспитанников в туалете и в кабинете центра.
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Мигрант был задержан и отправлен в СИЗО. Сотрудники полиции провели комплекс следственных действий и экспертиз, а потом предъявили обвинения преступнику.
Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Герман Беляков был задержан. По данным следствия, он насиловал воспитанников в туалете и в кабинете центра.
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Ольга Енгалычева