Таксист-мигрант, задержанный за взятку, сбежал из полиции через дыру в заборе

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В столичном районе Раменки задержанный за попытку дачи взятки 29-летний таксист-мигрант сбежал из отделения полиции через дыру в заборе, но был снова пойман в аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что уроженец Киргизии таксовал в Раменках. Его остановили сотрудники ДПС за выезд на встречную полосу. Он попытался дать правоохранителям взятку, но был задержан. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, откуда ему удалось сбежать через дыру в заборе. После этого он был объявлен в розыск. Затем таксиста обнаружили в аэропорту Внуково, когда он пытался улететь на родину. Полицейским удалось оперативно задержать мигранта.
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Анастасия Чинкова