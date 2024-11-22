Таксист-мигрант, задержанный за взятку, сбежал из полиции через дыру в заборе

15-летний подросток расстрелял свою семью, используя отцовский пистолет. Из шести членов семьи выжила лишь его младшая сестра, которая притворилась спящей, что и спасло ей жизнь. После расправы парень вложил оружие в руку погибшему брату и, изображая жертву, сам вызвал полицию. Подробности читайте в материале «Радио 1».