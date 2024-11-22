Мигрант изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Петербурге

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Мигрант из Таджикистана изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Из сообщения следует, что 20-летний уроженец Таджикистана жил в квартире женщины несколько месяцев. В один из дней он изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы. Его сразу задержали.
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.
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В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.
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Элина Позднякова