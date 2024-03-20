В Ленинском округе построят четырёхэтажный паркинг с автомойкой и магазинами

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
«Общая площадь четырёхэтажного надземного паркинга на 499 машиномест составит более 13 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания будут размещаться помещения торгового назначения и сервисного обслуживания. Кроме того, предусмотрена автомойка на три машины», — уточнил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.На прилегающей к паркингу территории проведут озеленение и установят уличное освещение.
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