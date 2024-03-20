В Наро-Фоминском округе построят район с малоэтажными и индивидуальными домами

Кластер со смешанной малоэтажной жилой застройкой создадут на территории Наро-Фоминского городского округа, площадь нового района-посёлка составит 855 гектаров, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Всего в кластере планируется возвести 790,2 тыс. квадратных метров жилья, из них 744 тысячи квадратных метров будут приходиться на таунхаусы и индивидуальные дома и 46 тысяч квадратных метров — на многоквартирные дома высотой не более четырёх этажей», — говорится в сообщении.На территории кластера будет создана своя социальная инфраструктура: детские сады, которые смогут посещать в общей сложности 1230 малышей, школы на 2575 мест, а также поликлиника, рассчитанная на 336 посещений в смену. Кроме того, проектом предусмотрены спортивные объекты и зоны отдыха.
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