В Подмосковье с начала года отремонтировали более 1,7 тыс. подъездов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Свыше 1,7 тыс. подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области в 2024 году в рамках программы «Мой подъезд», первое место по объёму выполненных работы поделили округа Одинцовский и Балашиха, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Замыкает топ-5 списка Сергиево-Посадский округ, где за год отремонтировали более 50 подъездов.«Лидерами стали городские округа Балашиха и Одинцовский, в каждом из которых было принято более 160 подъездов. На втором месте рейтинга оказались округа Орехово-Зуевский и Люберцы, где по программе отремонтировали более чем по 120 подъездов. А третье место заняли Пушкинский и Раменский округа с более чем 90 обновлёнными подъездами», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов