В 2025 году пособие по беременности и родам превысит миллион рублей в ряде случаев

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В 2025 году пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей в ряде случаев. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.
Отмечается, что с 1 января 2025 года размер МРОТ в России повысили до 22 440 рублей в месяц. Это означает, что размер пособий по беременности и родам за 140 дней составит от 103 285 до 794 355 рублей. За 156 дней минимальный размер выплаты составит 115 089 рублей, а максимальный – 885 139 рублей. За 194 дня, соответственно, от 143 123 до 1 100 750 рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2025 году размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата за первого ребёнка составит до 676 398 рублей, за второго и последующих – до 893 835 рублей.
Кроме того, семье, получившей выплату за первого ребёнка, полагается доплата в размере 217 436 рублей после рождения второго.
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Анастасия Чинкова