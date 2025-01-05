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В 2025 году пособие по беременности и родам превысит миллион рублей в ряде случаев

Соцфонд РФ: пособие по беременности и родам превысит миллион рублей
Фото: iStock/NataliaDeriabina

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В 2025 году пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей в ряде случаев. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.


Отмечается, что с 1 января 2025 года размер МРОТ в России повысили до 22 440 рублей в месяц. Это означает, что размер пособий по беременности и родам за 140 дней составит от 103 285 до 794 355 рублей. За 156 дней минимальный размер выплаты составит 115 089 рублей, а максимальный – 885 139 рублей. За 194 дня, соответственно, от 143 123 до 1 100 750 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2025 году размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата за первого ребёнка составит до 676 398 рублей, за второго и последующих – до 893 835 рублей.

Кроме того, семье, получившей выплату за первого ребёнка, полагается доплата в размере 217 436 рублей после рождения второго.

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#беременность
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#россия
#мрот
#деньги
#роды
Guardian: 40 миллионов человек рискуют умереть от резистентности к антибиотикам
05 января 2025, 21:41

Фото: iStock/ Pablo Gaston Velez

Порядка 40 миллионов человек по всему миру рискуют умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, передало издание Guardian, ссылаясь на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис.
«Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — обратила внимание Салли Дэвис.

Издание отметило, что, по данным ученых, к 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам удвоится. Подчёркивалось, что за следующие 25 лет из-за возникнувших супербактерий умрёт практически 40 миллионов человек, причём в группе особого риска будут пожилые люди.

Салли Дэвис поделилась, что среди населения старше 70 лет смертность выросла на 80% с 1990 года, так как по мере старения людей всё больше жителей страдают хроническими заболеваниями — это делает их намного более уязвимыми перед новыми типами бактерий.

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#человек
#смертность
#пожилые люди
#антибиотики
#препараты
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Лучшие зоопарки и сафари-парки Подмосковья: где можно покормить животных
05 января 2025, 19:22

Фото: iStock/ Iana Pronicheva

На территории Подмосковья есть немало мест, где можно поближе познакомиться с животными. Где-то есть возможность понаблюдать за братьями нашими меньшими в вольере, а где-то получится столкнуться с оленем, тигром или крокодилом в их естественной среде обитания. О том, куда сходить, чтобы посмотреть на рептилий, парнокопытных, хищников и других животных в Подмосковье — в материале «Радио 1».

Лучшие зоопарки Подмосковья

1. В зоопарке «Контактная деревня» дети и взрослые могут познакомиться разнообразными животными деревенского двора, поучаствовать в познавательных мастер-классах, квестах и экскурсиях. Ещё у посетителей есть возможность прокатиться в повозке или верхом на лошади.

На территории зоопарка живут поросята, лебеди, еноты, кролики, лошади и ослики.

Стоимость взрослого (старше 14) входного билета составляет 800 рублей, а детского 1400 рублей.

«Контактная деревня» располагается по адресу Московская обл, г. Видное. Пос. Совхоз им. Ленина.

При посещении зоопарка стоит учитывать, что он находится на закрытой территории посёлка. Попасть в него можно лишь на специальном трансфере — паровозике. Он отправляется от парковки.

2. На зооферме Шихово проживает более 60 видов животных: альпаки, лисы, сурикаты, еноты, кенгуру и другие. Некоторых из них даже можно погладить и покормить.

На территории экопарка можно покататься на лошадях, пони и на нартах, в упряжках которых будут собаки хаски или северные олени.

Стоимость входного билета стартует от 1000 рублей.

Зооферма находится по адресу Шихово, МО, Дмитровский район, дер. Шихово, 100с1.

Фото: iStock/ M-Production

Топ 2 океанариума в Московской области

1. Крокус Сити Океанариум на своей территории объединяет более 3000 обитателей и 100 тропических видов растений со всех уголков мира. В океанариуме проживают пингвины, нерпа, лемур, скаты, мурены и другие.

Стоимость взрослого входного билета на общую экспозицию («Моря и Океаны», «Реки и Озёра») начинается от 1200 рублей.

Океанариум находится по адресу г. Красногорск, ул. Международная, д. 10.

2. В палеонтологическом океанариуме Эволюция можно понаблюдать вблизи за жизнью подводных обитателей. На территории океанариума живут выдры, зебрасомы, голотурии и другие.

В комплексе представлено многообразие живых и не живых экспозиций.

Океанариум расположен по адресу Солнечногорский район, МО, ТРЦ «Zеленопарк», вход А.

Фото: iStock/ Jan Kostelnik

Топ 3 террариумов Подмосковья

1. В «Экодеревушке» можно посмотреть на крокодила вблизи, понаблюдать за их кормлением. По соседству с крокодилами в маленьких вольерах живут змеи, ящерицы, черепахи, триониксы, сцинки и кайманы.

Стоимость взрослого билета составляет 600 рублей, а детского 550 рублей.

«Экодеревушка» находится в Московской области в село Парфентьево.

2. Мини-ферма «Страус» располагается под открытым небом. На ней обитают черепахи, змеи, хамелеоны, агама, гигантские улитки. При желании их можно взять на руки и сделать с ними фотографию.

Стоимость взрослого билета составляет 800 рублей, а детского 600 рублей.

Мини-ферма располагается по адресу ул. Сливовая, 1, деревня Чиверёво.

3. Среди обитателей зоосада «Дивный» множество рептилий: змеи, черепахи, игуаны и бородатая агама.

Стоимость входного билета для взрослого в выходной день составит 500 рублей, а для ребёнка 400 рублей.

Зоосад находится по адресу Московская область, городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная, КСК «Дивный».

Фото: iStock/ Anupam Roy

Сафари-парки в Подмосковье


1. В Подмосковном Сафари-парке посетители и животные могут находиться на одной территории без барьеров. Некоторых животных разрешено трогать, гладить и кормить. На территории парка проживают косули, лоси, тигр, бизон, пума, волк, лев и другие.

Стоимость взрослого входного билета в Парк тигров составляет 600 рублей.

Сафари-парк расположен по адресу п. Клемятино, 128 км Минского шоссе, Можайский район.

2. На территории Сафари-парка «Изумрудный лес» посетители могут наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественным.

Парк разделен на две части, он насчитывает более 45 видов животных. Первую часть парка является контактной. В ней можно покормить рыбок или козлят из бутылочки, дать морковку альпакам, шотландским коровам, лисам, енотам и другим животным. Во второй зоне живут кенгуру, верблюды, лань, зубр, северные олени, бизон и ламы.

Посещение сафари-парка без экскурсии обойдётся взрослому в 1500 тысячи рублей.

Парк находится по адресу Клинский р-н, вблизи п.Нарынка, владение «Изумрудный лес».

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Полиция Польши проверяет происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара
05 января 2025, 18:59

Фото: iStock/Ivan Mezhui

Польские полицейские проверяют происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Отмечается, что объект был найден в лесу около города Простки в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. В полицию о находке сообщили сотрудники лесничества.

По одной из версий, это может быть метеорологический прибор из Калининградской области, который, помимо прочего, используется для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что этот метеозонд прибыл, вероятнее всего, из самого западного российского региона указывает написанная кириллицей маркировка.

Ранее в этом регионе уже находили такие воздушные шары. Сухопутная граница между Калининградской областью и Варминско-Мазурским воеводством составляет 200 километров.

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#польша
#полиция
#калининград
#воздушные шары
#проверка
#погода
#граница
#маркировка
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Где в Домодедово покататься на коньках: катки в парках и во дворах домов
05 января 2025, 17:18

Фото: iStock/ bernardbodo

Покататься на коньках можно во время романтического свидания или встречи с друзьями. На катке есть возможность весело провести время с близкими за активным отдыхом. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Домодедово могут провести время на льду.

Топ-3 бесплатных катка в Домодедово


1. В парке Ёлочки доступно бесплатное катание на коньках. Для прохода на каток необходимо заранее забронировать на сайте сеанс, во время которого на льду не может быть более 150 человек. Регистрация открывается за 24 часа до сеанса.

Рядом с катком есть ресторан и оборудован прокат спортивного инвентаря. Можно взять в аренду коньки или опоры для катания.

Каток расположен по адресу мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, дом 107, парк «Ёлочки». Он работает с 11:00 до 22:30.

2. Каток в Константиновском парке открыт к посещению. На нём естественное покрытие. Ещё в парке можно покататься с горки.

Каток работает круглосуточно и находится по адресу ГПЗ «Константиновский», ул. Гагарина, 1А.

3. В парке «Взлёт» есть каток, который выполнен в виде извилистой дорожки длиной порядка 200 метров. Рядом с катком работает зона отдыха с кафе, ещё там есть фотозона. В парке доступен прокат коньков.

Каток находится по адресу мкр. Авиационный, ул. Чкалова, парк «Взлёт». В будние дни на коньках можно покататься с 14:00 до 21:00, а в выходные с 11:00 до 21:00.

Фото: iStock/ FXQuadro

Платный каток в Домодедово


На территории спортивного комплекса «Легенда» доступен платный каток, который открыт к посещению с 14:00 до 22:30. Стоимость билета за один сеанс на массовое катание (1 час) составляет 350 рублей. За массовое катание на вечерний сеанс (1,5 часа) необходимо будет заплатить 450 рублей.

На территории комплекса можно арендовать коньки. Стоимость проката составит 350 рублей за сеанс.

Каток работает каждый день со 2 по 8 января. Спортивный комплекс расположен по адресу ул. Кирова, д. 30.

Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области
Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области
Бесплатные катки с естественным покрытием в Домодедово:

  • Советская улица, дом 70, микрорайон Северный
  • улица Пушкина, дом 61
  • мкр. Белые Столбы, улица Авенариуса, дом 1а
  • с. Растуново, улица Заря, стр.33
  • мкр. Барыбино, улица Агрохимиков, дом 6,3
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#цены
#горки
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Приговорённый к смерти американец попросил казнить его раньше назначенного срока
05 января 2025, 16:48

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Американец Аарон Брайон Ганчес, приговорённый к смертной казни в штате Аризона, обратился в суд с ходатайством. Однако он прост не о помиловании, а о пропуске юридических формальностей приведении приговора в исполнение раньше назначенного срока.
Об этом сообщает информационное агентство The Associated Press. Ганчес был приговорён к смертной казни за убийство ещё в 2002 году. С тех пор он ожидает исполнения приговора в камере смертников. Заключённый отказался от услуг адвоката и сам представляет свои интересы. По его словам, местные власти умышленно затягивают процедуру, не имея на то особых причин.

«Мой приговор давно назрел, государство просто тянет время», — заявил Ганчев.

В публикации отмечается, что в тюрьмах Аризоны содержатся 111 смертников. Последняя казнь в штате состоялась в 2022 году после восьмилетнего перерыва. Причём экзекуция в 2014 году оказалась неудачной, так как возникли трудности с получением препаратов для смертельной инъекции.

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#приговор
#убийство
#государство
#сша
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В Минтруда назвали самые высокие зарплаты мигрантов в России
Минтруд: зарплаты мигрантов в России превысят 300 тысяч рублей в 2025 году
05 января 2025, 16:26

Фото: iStock/Oleg Elkov

Зарплаты мигрантов в России превысят 300 тысяч рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Из документа «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, на 2025 год» следует, что высококвалифицированные мигранты смогут получать 380 тысяч рублей. Это самая высокая зарплата, которую смогут получать иностранцы, занимающие должность председателя правления.

Также сообщается, что зарплату в размере 275 тысяч рублей смогут получать менеджеры крупных компаний, а 250 тысяч рублей – спортсмены-инструкторы. Чуть меньше, а именно 230 тысяч рублей, будут зарабатывать мигранты-брынзоделы, бланшировщики и директоры департаментов.

Кроме того, в Минтруда рассказали о самых низких зарплатах в России для иностранцев. 25 тысяч рублей будут получать конструкторы одежды, 23 тысячи – массажисты, а 20 тысяч – повары и пекари.

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#минтруд
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#мигранты
#россия
#иностранцы
#рост
#визы
#мрот
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В Приморье отреагировали на слухи о сравнении депутатом горожан с опарышами
Депутат Харламов: мошенники опубликовали видео о сравнением горожан с опарышами
05 января 2025, 14:49

Фото: iStock/PUGUN SJ

Председатель городской думы Дальнегорска в Приморском крае Никита Харламов заявил, что мошенники взломали его личный аккаунт и написали комментарий, в котором от его лица сравнили горожан с опарышами. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Несколькими днями ранее Telegram-канал Administration_Dalnegorsk опубликовал отчёт прокуратуры Приморья об итогах проверки содержания мусорных контейнеров, на переполненность которых жаловались жители. В комментариях один из пользователей выложил видео опарышей, подписав, что это «комментаторы». Позднее выяснилось, что номер телефона, к которому привязан этот аккаунт, принадлежит депутату Харламову.

Сам спикер думы опроверг эти обвинения, подчеркнув, что к комментарию не имеет никакого отношения. По его словам, 2 января с помощью вредоносной ссылки мошенники взломали его аккаунт и начали рассылать сообщения с оскорблениями. Также в интернет слили его личную переписку.

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#мошенники
#интернет
#видео
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Больницы переполнены: в Китае началась вспышка смертельного заболевания HMPV, симптомы, чем опасно, как не заразиться
05 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека (HMPV), который представляет собой серьезную угрозу и имеет более высокий уровень смертности, чем коронавирус (COVID-19), достигая 43%. В стране наблюдается резкий рост случаев заболеваний, вызванных HMPV и другими респираторными вирусами. Что известно об эпидемии и чем она опасна расскажет «Радио 1».

Пандемия в Китае

По данным Французской радиовещательной корпорации, начиная с декабря прошлого года в Китае увеличилось количество случаев гриппа, HMPV, COVID-19, микоплазменной пневмонии и аденовирусных инфекций. Это привело к переполнению больниц, особенно в северных регионах, а также к значительной нагрузке на крематории.

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Что такое HMPV


Метапневмовирус человека (HMPV) — это РНК-вирус, вызывающий острые респираторные инфекции. Он был впервые выявлен в Нидерландах в 2001 году, однако предполагается, что он мог циркулировать в популяции на протяжении более 50 лет. В последние годы уровень диагностики HMPV значительно возрос. Китайские власти внимательно следят за ситуацией и принимают меры для контроля распространения вируса.

На данный момент информации о наличии эффективного лекарства от HMPV нет.

Как передается вирус


HMPV встречается на всех континентах и может поражать людей любого возраста. Считается, что к пяти годам почти каждый ребенок сталкивается с метапневмовирусной инфекцией, а к десяти годам — все дети.

Вспышки HMPV обычно происходят с августа по октябрь, в период с окончания сезона дождей до начала зимы. Вирус передается через кашель, чихание или контакт с выделениями из носа и слюной инфицированных людей. Чаще всего заболевание затрагивает детей и пожилых людей. Инкубационный период составляет примерно три-пять дней.

Китайские медики сообщают, что уровень смертности от метапневмовируса достигает 43%, что превышает показатели смертности от COVID-19.

Фото: iStock/ anyaivanova

Симптомы HMPV


Симптомы заболевания проявляются особенно у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, в то время как у остальных инфекция может протекать практически бессимптомно.
Взрослые и дети с крепкой иммунной системой при заражении HMPV могут не проявлять характерных симптомов или испытывать лишь легкие проявления ОРВИ. В то же время, у маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжело, что иногда приводит к серьезным осложнениям, таким как пневмония.

К основным симптомам вирусной инфекции относятся: высокая температура, боли в теле, кашель, насморк, одышка и потеря аппетита. Также могут наблюдаться сыпь, рвота или диарея.
Лечение

Что касается лечения, то на сегодняшний день не существует специфических препаратов для борьбы с этим вирусом. Основная терапия направлена на облегчение симптомов. Большинство пациентов восстанавливаются самостоятельно в течение одной-двух недель.

Как предотвратить заражение


Чтобы предотвратить заражение, советуется избегать людных мест, поддерживать личную гигиену, носить маски, часто мыть руки.

Реакция других стран на вспышку вируса в Китае


Департамент по контролю за инфекционными заболеваниями Камбоджи выпустил предупреждение, отметив сходство между HMPV и COVID-19. Тайваньские центры по контролю заболеваний также информировали население о рисках, связанных с HMPV.

Министерство здравоохранения Индии заявило, что эпидемия в Китае не является чем-то необычным. Ведомство подчеркнуло, что Индия полностью готова к борьбе с респираторными заболеваниями. Министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж добавила, что все прибывающие в Индию граждане будут проверяться на наличие респираторных симптомов, особенно те, кто прилетел из Китая.

Министерство здравоохранения Малайзии сообщило, что для предотвращения и контроля распространения инфекции будет периодически отслеживать ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами. В Пакистане также начато наблюдение за уровнем заболеваемости. Кроме того, для оценки текущей ситуации и разработки стратегии реагирования была организована видеоконференция с участием представителей здравоохранения и медицинских экспертов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявила вирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, но принимает меры для мониторинга и контроля распространения HMPV.

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С 5 февраля сотрудники МВД получат право выдворять иностранцев за пределы РФ
05 января 2025, 12:10

Фото: istockphoto/vichinterlang

МВД России с 5 февраля сможет самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации за правонарушения.
Об этом сообщает ТАСС. Ранее такие решения принимались судом или, в случае совершения административного правонарушения при въезде в страну, пограничной службой.

Теперь право на принятие решения о выдворении возложено на начальников и заместителей глав территориальных органов, руководителей структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителей, руководителей структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.

Кроме того, за некоторые правонарушения, связанные с режимом пребывания иностранных граждан в России, инициировать выдворение смогут начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Сотрудники МВД смогут также принудительно помещать иностранцев, которым назначено выдворение, в специальные учреждения.

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#мвд
#сотрудники
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