В Омской области ввели штраф ₽200 тыс. за склонение к аборту

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В Омской области теперь будут штрафовать на 200 тысяч рублей за склонение к аборту. Соответствующий закон подписал глава региона Анатолий Хоценко.
Омская область стала уже 15-м регионом в России, на территории которого действует подобный закон, сообщает телеграм-канал Readovka. Отмечается, что 200 тысяч рублей — это максимальный штраф за нарушение нового закона. Такую сумму придётся заплатить юридическим лицам. Отдельные граждане, уговаривающие женщину прервать беременность, заплатят от трёх до пяти тысяч рублей. Сумма штрафа для должностных лиц — от 25 до 40 тысяч рублей.
Под склонением к аборту, согласно закону, понимаются уговоры, предложения, подкуп или обман. При этом консультация лечащего врача и рекомендация прервать беременность по медицинским показаниям склонением к аборту считаться не будет.
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