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В Омской области ввели штраф ₽200 тыс. за склонение к аборту

Фото: istockphoto/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Фото: istockphoto/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

В Омской области теперь будут штрафовать на 200 тысяч рублей за склонение к аборту. Соответствующий закон подписал глава региона Анатолий Хоценко.


Омская область стала уже 15-м регионом в России, на территории которого действует подобный закон, сообщает телеграм-канал Readovka. Отмечается, что 200 тысяч рублей — это максимальный штраф за нарушение нового закона. Такую сумму придётся заплатить юридическим лицам. Отдельные граждане, уговаривающие женщину прервать беременность, заплатят от трёх до пяти тысяч рублей. Сумма штрафа для должностных лиц — от 25 до 40 тысяч рублей.

Под склонением к аборту, согласно закону, понимаются уговоры, предложения, подкуп или обман. При этом консультация лечащего врача и рекомендация прервать беременность по медицинским показаниям склонением к аборту считаться не будет.

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#омская область
Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии
24 декабря 2024, 18:28

Фото: iStock/konstantin71

Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии и заменить наказание на принудительные работы, пишет Mash.
В конце января 2024 года Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову, назначив ему 4 года общего режима и ограничив его на три года в управлении интернет-сайтами. Обвинение заключалось в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.

Через своего адвоката Стрелков подал прошение о замене наказания. Он просит освободить его из колонии и заменить оставшийся срок на принудительные работы. Стрелков уточнил, что в колонии освоил профессии швейника и электрика.

Представитель Стрелкова Александр Молохов направил ходатайство в Кирово-Чепецкий суд.

Стрелков уже отбыл половину назначенного срока.

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В ОП РФ назвали ситуацию с детьми мигрантов в школах катастрофической
24 декабря 2024, 18:24

Фото: istockphoto/nito100

Ситуация с детьми мигрантов в российских школах уже стала катастрофической. Об этом заявила заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.
Её слова приводит сетевое издание «Говорит Москва». По словам общественницы, часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда дети, приезжающие в страну, в буквальном смысле не могут связать двух слов. В некоторых регионах преподаватели увольнялись из-за невозможности нормально вести учебный процесс. А директор, согласно закону, не имеет права не принимать в школу ребёнка, которого ему приводят.

«Все дети должны учиться, но они должны как минимум понимать, что им говорят», — подчеркнула Лянге.

По её словам, не исключён вариант, при котором в России появятся некие подготовительные школы. В них смогут обучаться дети мигрантов, чьи родители привезли их, но не озаботились научить языку страны, в которой они будут жить.

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#мигранты
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Владимир Путин исполнил желание девочки из Белгородской области
Путин исполнил желание Маргариты Руцинской: девочка полетала на вертолёте
24 декабря 2024, 17:55

Фото: Фотобанк МО

Президент России Владимир Путин исполнил желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской: она мечтает стать пилотом.
«Путин поговорил с Маргаритой Руцинской, <…> пожелание которой Путин снял с «ёлки желаний». Девочка мечтает стать лётчиком, она хотела полетать», — цитирует слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.
Он отметил, что народный артист РФ Леонид Якубович помог воплотить в жизнь мечту девочки.

Как рассказал Песков, Маргарита полетала на вертолёте, потом каталась в симуляторе самолёта Superjet в сопровождении руководства компании «Аэрофлот».

Он добавил, что своими впечатлениями девочка поделилась с Владимиром Путиным.

Глава государства запустил всероссийскую акцию «Ёлка желаний» 5 декабря. Её организовало Движение Первых при поддержке «Росмолодёжь. Добро».

С новогодней ёлки, установленной в «Манеже», Путин снял три открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — это Маргарита Ружицкая, Таисия Леонова из Московской области, она получит в подарок от президента возможность побывать на репетиции ансамбля народного танца им. И. Моисеева, и Арина Порхал из Донецкой Народной Республики, девочка благодаря главе государства сможет посетить Санкт-Петербург.

Участие Путина в акции «Ёлка желаний» уже стало традицией. Ежегодно он снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.

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#рф
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В Московской области за год произвели около 720 тысяч тонн сырого молока
24 декабря 2024, 17:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В регионе молочным хозяйством занимаются более 80 сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Согласно предварительным оценкам, к концу года объём производства сырого молока в Московской области составит 718 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Из них 708 тысяч тонн будет коровьим, более 9 тысяч тонн — козьим, а 300 тонн — овечьим. Строятся новые предприятия, а уже существующие увеличивают объёмы производства.

До 2028 года планируется ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Центральном федеральном округе регион занимает лидирующую позицию и находится на третьем месте по стране по производству обработанного молока — за десять месяцев было произведено 199,9 тысяч тонн.

Кроме того, Московская область занимает первое место в России по изготовлению сыра — за аналогичный период было произведено более 143,7 тысяч тонн.

Ведущие предприятия региона в этой отрасли включают ООО «Ступинская Нива», которое производит 41,8 тысяч тонн молока в год, племзавод «Пойма» — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» с объёмом производства 28,9 тысяч тонн, АО «Агрофирма „Сосновка“» — 26,1 тысяч тонн, АО «Племзавод „Повадино“» — 24,5 тысяч тонн и ООО «Мясо-Молоко-Ресурс» — 24,4 тысяч тонн.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Для производителей молока предусмотрены различные меры поддержки. В декабре молочное животноводство было признано приоритетным направлением льготного кредитования, что позволяет молочным предприятиям получать займы по сниженным процентным ставкам. Вся необходимая информация размещена на сайте Министерства.

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Стилист рассказала об обувных трендах 2025 года
Стилист Скороходова: в 2025 акцент в обувной истории будет идти на комфорт
24 декабря 2024, 17:47

Фото: iStock/MoustacheGirl

К 2025 году нужно готовится заранее, чтобы самым первым приобрести трендовую одежду и обувь.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что в 2025 году акцент в обувной истории будет делаться на комфорт.

«Это удобные каблуки или полный отказ от них в пользу полоской подошвы. Конечно, это открытые пальцы в противовес неудобным зауженным носам, которые были долгое время популярны», — сказала эксперт.

По ее словам, среди обувных цветов царит буйство красок, однако на пике популярности — яркая акцентная обувь красного, желтого или металлического в золотом оттенке цветов.

«Также в моде будет лаковая прозрачная фактура, через которую просвечивается нога, а для самых смелых — змеиный принт», — поделилась стилист.

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#стилист
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#новый год
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В Минсельхозпроде подвели итоги года в животноводческой отрасли
24 декабря 2024, 17:24

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области осуществляются крупные инвестиционные проекты по строительству новых молочных и мясных ферм, а действующие предприятия модернизируются и расширяются. Популяция птиц и животных, включая крупный и мелкий рогатый скот, увеличивается, что способствует росту производства мяса, молока и яиц, а также мясных полуфабрикатов, сливочного масла, творога, кефира и других продуктов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В текущем году ожидается, что каждая корова даст более 8,5 тысяч килограммов молока. Среди лидеров молочной отрасли можно выделить такие агрохолдинги, как ООО «Ступинская Нива», племзавод «Пойма», который является филиалом Федерального научного центра кормопроизводства имени В. Р. Вильямса, АО «Агрофирма „Сосновка“», АО «Племзавод „Повадино“» и ООО «Мясо-Молоко-Ресурс».

В регионе насчитывается 11 миллионов голов птиц, 337 тысяч свиней и 246 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, в том числе 86 тысяч коров.

Основные производители свиней на убой — это ЗАО «Тропарёво», ООО «Кампоферма», ООО «СПФ Агро», ООО «СПФО» и ООО «Скотопромышленный комплекс „Машкино“».

Ключевые предприятия по разведению птицы — это ООО «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“», АО «Куриное царство» (филиал «Петелинская птицефабрика») и АО «Куриное царство „Моссельпром“».

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#молоко
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#производители
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
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Немецкий производитель значков для Mercedes объявил о банкротстве
24 декабря 2024, 17:16

Фото: iStock/jax10289

Немецкий производитель пластмасс Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, известный производством значков для автомобилей Mercedes-Benz, объявил о банкротстве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне роста затрат и увядающего спроса. При этом в компании пока не решили судьбу 1,5 тысяч её сотрудников.

Этот производитель не единственная пострадавшая от кризиса компания автомобильной отрасли. Длительное время Gerhardi пыталась удержаться на плаву из-за сокращения производства на автоконцернах. Последние же активно снижают объёмы производства из-за низких продаж и сложностей с переходом на электромобили.

Подчеркнём, что компания Gerhardi была основана в 1796 году. К XX веку она стала главным поставщиком ручек, решёток и накладок для автомобилей Mercedes-Benz.

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#производители
#автомобиль
#mercedes
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В Московской области активно применяется реабилитация на основе верховой езды
24 декабря 2024, 17:12

Фото: istockphoto / nd3000

Иппотерапия — это разновидность анималотерапии, основанная на методе реабилитации с использованием верховой езды. Специалисты утверждают, что этот подход эффективен для людей с церебральным параличом, черепно-мозговыми травмами, психическими расстройствами, рассеянным склерозом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кроме того, такой метод применяют при лечении нарушений слуха и зрения. Сеансы способствуют стабилизации нервной системы, поэтому врачи советуют их пациентам с хронической усталостью.

Многие подмосковные конные школы активно используют иппотерапию в своей практике. Посетить занятия и пообщаться с лошадьми можно в конном клубе «Голицын», расположенном в Одинцовском городском округе, а также в конных клубах «Фаворит» (городской округ Подольск), «Верховая езда» (городской округ Мытищи) и других.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В ведомстве советует перед использованием методики проконсультироваться со специалистом.

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#минсельхозпрод мо
#лошади
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Готовность двух корпусов Раменского колледжа составляет более 95%
24 декабря 2024, 16:57

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Раменском районе на улице Красноармейская завершается капитальный ремонт учебного и общественного корпусов Раменского колледжа. Готовность объекта составляет более 95%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. На площадке 125 рабочих. Объект готовится к сдаче: в завершающей стадии фасадные, кровельные, электромонтажные работы, в обоих корпусах расставляется новая техника и мебель, ведутся пусконаладочные работы», — отмечается в сообщении.
Два корпуса имеют общую площадь 5 046,9 квадратных метров. Во время капитального ремонта были проведены кровельные и фасадные работы, утепление перекрытий, установка водосточной системы, ремонт входных групп, установка пандусов и бетонного крыльца, замена инженерных сетей и внутренняя отделка.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Ожидается, что оба корпуса колледжа откроются в начале 2025 года.

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