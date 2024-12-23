В Минздраве назвали оптимальный возраст для рождения ребёнка

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Оптимальный возраст для беременности и рождения ребёнка составляет от 18 до 35 лет. Об этом говорится в письме Минздрава России, которое находится в распоряжении РИА Новости.
В ведомстве призвали информировать женщин, что оптимальное время для рождения ребёнка – 18-35 лет. При этом мужчины могут зачать ребёнка даже в более старшем возрасте, но с каждым годом такая вероятность уменьшается. Так, при возрасте старше 35 лет шанс родить живого ребёнка снижается в два раза по сравнению с молодыми отцами.
Кроме того, доказано, что дети от возрастных отцов имеют больше проблем со здоровьем. У них выше вероятность развития шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза и иных врождённых заболеваний.
Также в письме указано, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола ежедневно ведёт к 60%-ому риску, а высокий уровень потребления кофеина (более пяти чашек в день) снижает шансы забеременеть в 1,45 раза.
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Кроме того, доказано, что дети от возрастных отцов имеют больше проблем со здоровьем. У них выше вероятность развития шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза и иных врождённых заболеваний.
Также в письме указано, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола ежедневно ведёт к 60%-ому риску, а высокий уровень потребления кофеина (более пяти чашек в день) снижает шансы забеременеть в 1,45 раза.
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Анастасия Чинкова