В Химках открыли первую в Московском регионе ядерную аптеку полного цикла

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Институт ядерной медицины в Химках запустил первую в Московском регионе ядерную аптеку с полным циклом производства радиофармацевтических препаратов. Их будут применять для диагностики и лечения онкологических заболеваний на базе нового циклотронного радиохимического комплекса, сообщили в пресс-службе Института ядерной медицины.
В начале декабря в Институте ядерной медицины был установлен Циклотрон PET TRACE 880 второго поколения, предусматривающий все ключевые этапы производства – синтез радиофармацевтического препарата; контроль качества; упаковку и распределение по медицинским учреждениям.
Осуществляться будет весь технологический цикл – от получения нужного радионуклида до контроля качества препарата. Это позволит расширить диапазон используемых радиоактивных препаратов и исключить их закупку у других поставщиков.
Сегодня в институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, радиотерапии и брахитерапии.
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Осуществляться будет весь технологический цикл – от получения нужного радионуклида до контроля качества препарата. Это позволит расширить диапазон используемых радиоактивных препаратов и исключить их закупку у других поставщиков.
«Запуск нового циклотронного радиохимического комплекса в Институте ядерной медицины и ядерной аптеки – это ответ на постоянно растущие потребности в радиофармацевтических препаратах. Это повысит уровень диагностики и лечения онкозаболеваний, обеспечит доступ к качественному и современному лечению большему числу пациентов. В планах – создание образовательных программ по производству таких инновационных препаратов на циклотроне и их клинические исследования на базе нашего института», – сказал президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.Произведённые на циклотроне радиофармпрепараты будут применять для исследований всех органов и систем при онкологических заболеваниях, для лечения эндокринных опухолей, рака предстательной железы, лимфом и мелкоклеточного рака лёгкого.
Сегодня в институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, радиотерапии и брахитерапии.
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Лора Луганская