В России сообщили об улучшении работы онкослужбы после разрыва с Западом

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После разрыва отношений с странами Запада российская онкологическая служба улучшила работу. Об этом сообщил главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Карпин в беседе с РБК.
По его словам, в настоящее время российская медицина не отрезана от мира и не чувствует изоляции. У врачей имеются как отечественные, так и иностранные препараты и медицинская аппаратура. К тому же, в России большой рынок, связанный с системой здравоохранения, и продолжается поддержание связи с другими государствами.
Карпин уточнил, что российские онкологи активно сотрудничают с коллегами из стран СНГ, Китая, Индии и Ирана, а также обмениваются опытом с врачами западных государств.
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Анастасия Чинкова