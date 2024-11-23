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В России сообщили об улучшении работы онкослужбы после разрыва с Западом

Главный онколог Карпин: после разрыва с Западом онкослужба РФ улучшила работу
Фото: iStock/Pornpimone Audkamkong

Фото: iStock/Pornpimone Audkamkong

После разрыва отношений с странами Запада российская онкологическая служба улучшила работу. Об этом сообщил главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Карпин в беседе с РБК.


По его словам, в настоящее время российская медицина не отрезана от мира и не чувствует изоляции. У врачей имеются как отечественные, так и иностранные препараты и медицинская аппаратура. К тому же, в России большой рынок, связанный с системой здравоохранения, и продолжается поддержание связи с другими государствами.

Карпин уточнил, что российские онкологи активно сотрудничают с коллегами из стран СНГ, Китая, Индии и Ирана, а также обмениваются опытом с врачами западных государств.

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Стало известно, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам
Mash: в РФ в два раза сократилось число звонков мошенников после удара по Украине
23 ноября 2024, 14:32

Фото: iStock/welcomia

Число звонков от мошенников сократилось в два раза после массированного удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после атак в стране ввели график отключения электричества. Это привело к тому, что украинские мошенники не могут звонить россиянам.

Накануне стало известно, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) аферисты наняли на «работу» 13 подростков, которым пообещали быстрый заработок за обман граждан. Так, 13 несовершеннолетних, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманули более 90 пенсионеров на общую сумму в 40 миллионов рублей.

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РПЦ вступилась за певца Шарлота*, сжегшего российский паспорт
«Ъ»: Московский патриархат РПЦ вступился за певца Шарлота*
23 ноября 2024, 11:38

Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Московский патриархат РПЦ вступился за музыканта Эдуарда Шарлота, которого обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и исповедания, а также в уничтожении паспорта гражданина РФ. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что патриархат направил письмо в защиту обвиняемого лично судьбе Самарского областного суда Дмитрию Волжанинову, который рассматривает уголовное дело. В отношении Шарлота возбуждены дело по четырём статьям УК РФ.

В письме указано, что певец, находясь под стражей, записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим. В связи с этим РПЦ не видит препятствий для освобождения Шарлота от уголовной ответственности в соответствии со статьёй о примирении сторон.

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Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США
Умер просивший Путина о российском гражданстве экс-офицер США Скотт Беннетт
23 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Отставной офицер ВС США Скотт Беннетт, который ранее просил президента РФ Владимира Путина дать ему гражданство, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила редакция телеканала Russia Today, где он в последнее время работал.
Согласно информации РЕН ТВ, причиной смерти бывшего офицера могла стать болезнь печени. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, его могли убить «за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине».

Беннет в последние годы критиковал власти Соединенных Штатов, в том числе за помощь Украине.

Напомним, в марте этого года Скотт Беннетт попросил российского лидера Владимира Путина предоставить ему гражданство. Бывший офицер приехал в Донбасс в 2023 году.

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Дочь известного певца внезапно умерла в клубе после бала первокурсников
17-летняя дочь молдавского певца Кучука умерла в клубе после бала первокурсников
23 ноября 2024, 08:57

Фото: iStock/jorgeantonio

В Кишиневе скончалась 17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука. Об этом сам исполнитель сообщил в соцсетях.
Трагедия произошла в ночь на 16 ноября. Девушка отправилась на студенческий бал по случаю своего поступления на первый курс музыкального училища. После чего компания молодых людей отправилась в ночной клуб.

Как рассказали очевидцы, Андреа весь вечер со всеми общалась и веселилась. Но внезапно на танцполе она потеряла сознание, приехавшая скорая помощь не смогла ей помочь.

По словам певца, Андреу пытались реанимировать 45 минут, однако спасти ее не удалось. Согласно предварительным данным, у девушки остановилось сердце. Также стало известно, что ранее ей делали операцию из-за порока сердца.

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Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram
Эксперт Храпунова: мошенники начали рассылать вредоносные файлы в Telegram
23 ноября 2024, 08:25

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники начали реализовывать новую схему кражи данных через мессенджер Telegram, отправляя сообщения с вредоносной программой. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По словам эксперта, пользователи Telegram начали получать сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?». Примечательно, что в таких сообщениях само фото не видно, оно выглядит как файл и имеет расширение APK.

Храпунова пояснила, что после его скачивания на телефон потенциальной жертвы устанавливается вредоносная программа, благодаря чему мошенники могут получить доступ к личным данным. Эксперт добавила, что фотографии не могут иметь расширение APK. Такой формат встречается у вредоносных программ, заключила Храпунова.

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Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
MNRAS: до Земли дошла мощная ударная звуковая волна от столкновения галактик
23 ноября 2024, 07:24

Фото: iStock/alex-mit

Британские астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из космоса. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
По данным ученых, столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана, которая находится в 290 млн световых лет от Земли. Уточняется, что одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 млн километров в час врезалась в четыре других.

В результате столкновения образовался невероятно мощный ударный фронт. Астрономы отметили, что он похож на «звуковой удар реактивного истребителя».

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#космонавт
#удар
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Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО
23 ноября 2024, 05:47

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший генеральный директор и совладелец российского торгового центра «Зимняя вишня Вячеслав Вишневский был осужден и освобожден условно-досрочно по делу о пожаре в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вишневского Вадима Трифонова.
По его словам, Томский областной суд отказался удовлетворить жалобу прокурора на условно-досрочное освобождение Вишневского, которая была принята Кировским районным судом Томска.

Ранее сообщалось, что бывшая глава Государственной строительной инспекции Кузбасса Танзиля Комкова, приговоренная к 18 годам лишения свободы по делу о пожаре в «Зимней вишне».

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#торговый центр
#тюрьма
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Стало известно число вернувшихся в Россию жителей Курской области
Москальков: в Россию вернулись 46 вывезенные ВСУ жителей Курской области
23 ноября 2024, 02:06

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, в результате переговоров между Москвой и Киевом с участием Белоруссии вернулись в Россию, об этом сообщила Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, среди вывезенных граждан числятся 12 детей, в том числе новорожденный ребенок и инвалид-колясочник.

«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе с. г. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — написала Москвалькова.

Она подчеркнула, что в переговорах о возвращении граждан участвовали администрация Президента России, Министерство обороны, Министерство иностранных дел России и компетентные органы Республики Беларусь. Международный комитет Красного Креста (МККК) также оказал гуманитарную помощь гражданскому населению.

Ранее о возвращении мирных жителей объявил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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People: королева Камилла не пришла на мероприятие из-за состояния здоровья
22 ноября 2024, 22:38

Фото: iStock/ Old Town Tourist

Супруга британского короля Карла III Камилла пропустила Благотворительное королевское варьете из-за состояния здоровья, передало издание People.
Это ежегодное представление транслирует телевидение Великобритании. Деньги, собранные в рамках варьете, переводятся в благотворительный фонд. На мероприятии всегда присутствуют члены королевской семьи.

О том, что Камиллы не будет на Благотворительном королевском варьете стало известно лишь за четыре часа до начала мероприятия. Букингемский дворец объяснил отсутствие королевы рекомендациями врачей: они придерживаются мнения, что болезнь, которую перенесла супруга Карла III в начале ноября, оказалась серьезнее ожидаемого. Они посоветовали ей больше отдыхать.

«После недавней легочной инфекции у королевы по-прежнему сохраняются некоторые послевирусные симптомы. Вследствие этого врачи посоветовали Ее величеству после занятой недели с множеством мероприятий отдать приоритет достаточному отдыху», — сообщалось в заявлении Букингемского дворца.

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