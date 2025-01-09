Власти итальянского города Белькастро запретили населению болеть

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В небольшом городке Белькастро на юге Италии отныне запрещено болеть на законодательном уровне. Мэр города в провинции Калабрия Антонио Торкья издал указ, согласно которому местные жители обязаны «избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медпомощи, особенно экстренной».
Таким образом глава городской администрации хотел подчеркнуть недостаточный объём ресурсов в области здравоохранения, передаёт РБК. Мэр подчеркнул также, что к этому его указу следует относиться «с долей иронии».
В Белькаастро, согласно последней переписи населения, проживают около 1,3 тысячи человек. Примерно половина из них — пожилые люди. В городе есть медицинский центр, но он часто бывает закрыт — не хватает специалистов. Врачи не работают по выходным, в праздники и в ночное время по будним дням. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 километрах.
По словам словам Торкья, его указ — это не просто провокация, а крик о помощи, способ привлечь внимание властей страны к совершенно неприемлемой ситуации.
О непростой ситуации в области здравоохранения в Италии известно давно. Например, многие итальянцы предпочитают ездить лечиться в соседнюю Албанию. Там медицинские услуги обходятся значительно дешевле, а многие врачи говорят по-итальянски.
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В Белькаастро, согласно последней переписи населения, проживают около 1,3 тысячи человек. Примерно половина из них — пожилые люди. В городе есть медицинский центр, но он часто бывает закрыт — не хватает специалистов. Врачи не работают по выходным, в праздники и в ночное время по будним дням. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 километрах.
По словам словам Торкья, его указ — это не просто провокация, а крик о помощи, способ привлечь внимание властей страны к совершенно неприемлемой ситуации.
О непростой ситуации в области здравоохранения в Италии известно давно. Например, многие итальянцы предпочитают ездить лечиться в соседнюю Албанию. Там медицинские услуги обходятся значительно дешевле, а многие врачи говорят по-итальянски.
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Александр Бойцов