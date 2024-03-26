В Пересвете завершено строительство нового спорткомплекса

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Двухэтажный спортивный комплекс построили в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа, работы были завершены в срок в полном объёме, объект прошёл экспертную проверку, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет более 780 квадратных метров. Проектом предусмотрены залы для специальной физической подготовки и кардиотренировок на тренажёрах, душевые и гардеробные, медпункт, а также помещения для отдыха тренеров, для хранения инвентаря и для инженерного обеспечения объекта», — говорится в сообщении.Комплекс будет работать с девяти утра до десяти вечера. Спортивный объект в Пересвете возвела компания «Промфинстрой».
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