В Истре построят блочно-модульную котельную мощностью 2,33 МВт

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Блочно-модульную котельную мощностью 2,33 МВт, которая будет работать без обслуживающего персонала — в автоматическом режиме, построят на улице Панфилова в Истре, подряд на строительство выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Все работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 40 миллионов 556 тысяч 746 рублей 19 копеек. Заявки принимаются до 23 января.
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Лев Каштанов