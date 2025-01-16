В Истре построят блочно-модульную котельную мощностью 2,33 МВт

Блочно-модульную котельную мощностью 2,33 МВт, которая будет работать без обслуживающего персонала — в автоматическом режиме, построят на улице Панфилова в Истре, подряд на строительство выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.