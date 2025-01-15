В Дубне готовят к запуску новый котёл для отопления

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне в котельной Большой Волги проводят пуско-наладку нового котла. В тестовом режиме его запустили в конце прошлого года, уже поданы розжиг и газ. Сейчас идёт наладка всех систем, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Замена котла для отопления велась полгода. Представители подрядчика справились с этой задачей.
Сейчас в правобережной котельной в Дубне на новом котле отрабатывают аварийные режимы и имитируют внештатные ситуации, которые могут возникнуть. Таким образом проверяют все датчики. После этого котёл запустят в работу.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
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«Выполнена полная реконструкция котла – установлены новые трубы, оборудование, датчики. Подрядчиком выступила компания «Котлострой». Удалось договориться о бесперебойной поставках материалов. Всё приходило вовремя и в срок», – рассказал замглавы городского округа Дубна Павел Гришин.
Сейчас в правобережной котельной в Дубне на новом котле отрабатывают аварийные режимы и имитируют внештатные ситуации, которые могут возникнуть. Таким образом проверяют все датчики. После этого котёл запустят в работу.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
«Тема отопления очень чувствительная для Московской области, поэтому сопровождаем все работы, связанные с прокладкой сетей и котельными», – отметил депутат Мособлдумы Александр Орлов.
«В этом году в Дубне продолжится работа по программе модернизации систем теплоснабжения. В левобережной котельной заменят котёл, которому больше 50 лет, а также построят резервный», – сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.Работы, по его словам, проведёт проверенный подрядчик.
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Лора Луганская