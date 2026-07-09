В Подмосковье за полтора года сдали на переработку более 17,5 тыс. тонн шин

09 июля 2026, 13:59

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 17,5 тыс. тонн выработавших свой ресурс автомобильных шин собрали и сдали на переработку в Московской области за последние полтора года. Такие цифры назвал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Антон Попов на круглом столе Мособлдумы по экономике замкнутого цикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Попов отметил, что сбором и утилизацией шин в Подмосковье занимаются четыре компании: «Орис Пром», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Дмитровский завод РТИ и ООО «ЧРЗ».



«В 2025 году компания «ЧРЗ» вывезла свыше 1 300 тонн автомобильных шин. За первое полугодие текущего года — более 1 100. Дмитровский завод РТИ собрал в минувшем году около семи тысяч тонн, а за два квартала 2026 года — свыше 2 600 тонн. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за прошлый год собрало и вывезло около четырёх тысяч тонн шин. В этом году — более полутора тысяч», — уточнил замминистра.